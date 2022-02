Guardiola dijo cuáles son los dos mejores equipos del mundo y uno es de Sudamérica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El entrenador español Pep Guardiola es palabra autorizada al momento de hablar de fútbol. Multicampeón en el Viejo Continente, se ha destacado en grandes clubes como Barcelona, Bayern Munich y Manchester City y por eso escucharlo siempre deja algo.

En esta ocasión, llamó la atención en su conferencia de prensa luego de la vitoria ante Brentford y no solo por confirmar que Manchester City no es el mejor equipo del mundo, sino también por las instituciones a las que eligió.

"No somos el mejor equipo del mundo. El mejor equipo es el Chelsea, que ganó la Champions League, o River Plate, que ganó en Sudamérica", aseguró el técnico de los Citizens.

Si bien los de Marcelo Gallardo no han podido ganar la Copa Libertadores en sus últimas ediciones, sí se impusieron en el plano local en la última temporada y además se han convertido en referencia para Europa por sus gestas en Argentina y en América.

Sin ir más lejos, Guardiola hace pocas semanas había felicitado a River Plate en plena conferencia de prensa por el hecho de haber obtenido el certamen local de la mano del Muñeco.

De todas maneras, reconoció que afirmar qué equipos son los mejores es algo que lo pone incómodo: "No sé. Este tipo de cosas sobre quién es el mejor no me importa. Solo hay que ser feliz y tratar de jugar mejor cada día. Y al final, ya veremos. Lo importante es que ganamos el partido y en tres días vamos a Norwich y tenemos que volver a ganar".

Su equipo, Manchester City, lidera la Premier League de Inglaterra y tiene 12 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, Liverpool, aunque los Reds tienen dos partidos menos.