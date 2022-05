Giordano descartó que Marcelo Broli pueda dirigir a Peñarol en la Intercontinental

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marcelo Broli participó este lunes de su primera práctica con la selección uruguaya Sub 20 que esta semana está bajo la tutela de Diego Alonso. A partir de la semana que viene el ex entrenador de Peñarol los tendrá en sus manos y comenzará a prepararse para los amistosos previos al Sudamericano 2023.

Tras asumir este cargo, se abrió la incógnita de si el DT podría dirigir a Peñarol en agosto, cuando el aurinegro se mida ante Benfica por la Intercontinental Sub 20, y a la Celeste a la vez, así como ocurre en el caso del Profe Óscar Ortega con la selección mayor.



Esta cuestión quedó aclarada este martes cuando Jorge Giordano, director de las selecciones nacionales, expresó al programa 100% Deporte (Sport 890), que estaba "convencido" de que es "incompatible" que Marcelo Broli dirija la selección y al elenco mirasol. "Cómo hacés para enfrentar a jugadores de la misma categoría, analizar qué futbolista mejora o pierde el rendimiento si vos estás entrenando a otro equipo. Cómo prácticas de lunes a miércoles en un microciclo y a la vez en otro club, a qué hora entrenaría con Peñarol... Además, está prohibido en el estatuto del entrenador", aseguró el encargado de todas las categorías.

"Los procedimientos con Peñarol fueron correctos. Antes de hablar con Broli las autoridades de AUF hablaron con las autoridades del club. Luego hablé con a gerencia y por último lo llamé a él. Su respuesta fue espontanea, aunque le tuve que decir desde el inicio que tenía una posibilidad de la Sub 20, pero que eso lo eliminaba de seguir trabajando en otro club. Si Marcelo no veía eso no iba a ser entrevistado. Él lo entendió", agregó Giordano, y explicó que ni Peñarol ni Broli le habían planteado hacerlo en simultaneo.

¿Por qué Ortega sí puede hacer la doble función? Esto dijo el director: "Es un caso excepcional. Es un top del mundo y no se producen microciclo de las selecciones mayores. Cuando ellos vienen se suspende toda la fecha (en Europa), no tiene que compartir los jugadores con un club, viene aun trabajo puntual de cuatro días. Se hace en cuatro países esto, son notorias la diferencias. Hoy, esa situación no hay podido definir si Ortega va al Mundial o no. Su calidad está haciendo que se haga hasta lo imposible para que esté".

Primera palabras de Broli en el cargo

“Estamos muy felices. Es un orgullo para mí y para mi familia. Defenderlo día a día es una obligación. Por todo el trabajo hecho en la divisional es de Peñarol creo que pasar a la selección es muy bueno. Esperemos plasmar todo lo que traemos con nosotros para ayudar a Uruguay en el Sudamericano“, fueron las primera palabras de Broli al tomar el cargo.



“Queremos un equipo que sea protagonista, como entrenador me gusta que los equipos hablen en la cancha y no en las palabras del entrenador, pero ni que hablar que sea un equipo que compita con el hambre de ganar".



"Cuando presentaron el proyecto de AUF la idea fue aprovechar el conocimiento que tenía de ellos, a algunos los enfrenté y otros están jugando en Primera".



"Compromiso, intensidad y amor por lo que uno hace. Profesionalismo por encima de todo”, concluyó.