Futbolista que dio patada a rival que está internado en CTI: "Mi madre llora porque me dicen 'asesino, asesino'"

Gonzalo Trindade, futbolista que el pasado fin de semana le dio una patada en el pecho a un rival que se encuentra en CTI y con un riñón comprometido, mostró arrepentimiento por la situación. "No soy un asesino. Soy un gurí que juega al fútbol nomás, se me fue la pata", dijo en diálogo con Telemundo y Canal 8 (Cable Visión Salto).

El hecho ocurrió en el partido entre Saladero y Sud América por la segunda fecha de la Liga Salteña de Fútbol. Matías Sabarrós, un reconocido radiólogo de Salto, se recompuso tras esa incidencia pero abandonó la cancha con grandes gestos de dolor. El jugador de Saladero fue trasladado a un centro hospitalario donde se constató que tiene uno de sus riñones comprometidos, razón por la cual fue internado.

"Mi madre llora desde el domingo porque todos me dicen 'asesino, asesino', pero asesino es el hombre que mató a la mujer hace unos días", dijo Trindade, futbolista de Sud América que vio la expulsión por esa incidencia.

"Mi madre está muy mal, ya le dije que no tiene que entrar en esas cosas", agregó.



"Sé que estuve mal, no era mi intención hacerlo", aseguró Trindade. "En cuanto pueda verlo iré a darle mis disculpas como se debe, de frente, y le diré que no fue mi intención hacerle daño y no tengo nada contra él ni contra nadie", expresó.



"Este año voy a dejar que pase todo esto, sinceramente es una lástima. Me siento mal, si me dicen sucio o mala leche la banco, pero asesino es otra cosa", finalizó.

Nota: las imágenes pertenecen al informativo Canal 8, Cable Visión Salto.