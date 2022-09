Fútbol femenino: Nacional, líder, cierra en el Gran Parque Central con Peñarol al acecho

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Apertura del Torneo Rexona 2022 de fútbol femenino llegará a su fin este fin de semana con la disputa de la octava fecha del primer torneo corto de la temporada.

A esta altura del certamen son solo dos los equipos que tienen chance de título: Nacional y Peñarol. Las tricolores tienen a su favor dos puntos de ventaja que las encamina a la consagración, pero las aurinegras no bajan los brazos.

Con la chance de conseguir el título, Nacional jugará el lunes (20:00 hs. - AUFTV) en el Gran Parque Central y con puertas abiertas. Los socios ingresarán de forma gratuita y el público general lo hará abonando $100 teniendo en cuenta que solo se habilitar la tribuna Atilio García.

Los hinchas de Náutico, rival del tricolor, también podrán hacerse con su boleto ya que contarán con un sector específico en la tribuna.

Así se disputará la última fecha:

DOMINGO 4 DE SETIEMBRE



- Peñarol vs. Atenas (13:00 hs.) - Estadio Charrúa

- Fénix vs. Liverpool (14:00 hs.) - Parque Capurro

- Defensor Sporting vs. Wanderers (15:00 hs.) - Franzini



LUNES 5 DE SETIEMBRE



- Nacional vs. Náutico (20:00 hs.) - Gran Parque Central - AUFTV