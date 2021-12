Fútbol femenino: se cierra el 2021 con la Primera Fase y la Segunda será en 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Primera Fase del Campeonato Uruguayo de fútbol femenino empezará a cerrarse el próximo fin de semana cuando se disputen cuatro de los cinco partidos de la novena, y última, jornada.

El detalle a tener en cuenta es que por los plazos, la Segunda Fase no comenzará este año sino que directamente lo hará a principios de 2022 donde se disputará la Zona Campeonato, con los cinco equipos que vayan por el título, y la Zona Permanencia, con las instituciones que buscarán evitar los dos descensos.

Tras el planteo que se hizo desde la Asociación Uruguaya de Fútbol a los clubes, se tomó la decisión de que así fuera y es por este detalle que el fútbol femenino tendrá un parate donde los equipos se prepararán para la fase final donde se juegan todo.



En ese sentido, cabe remarcar que Nacional, Peñarol, Defensor Sporting y Liverpool ya tienen su lugar asegurado en la lucha por el título y que este fin de semana se definirá el otro cupo que será de Atenas de San Carlos o de Náutico. Matemáticamente, Fénix tiene chances, pero sabe que deberá medirse con Peñarol y lo que eso significa.



El único juego que no se disputará este fin de semana será el que mida a Liverpool con Nacional que pasó a jugarse el próximo miércoles 15 de diciembre por la noche en el Estadio Charrúa.

Así se disputará la novena fecha:

SÁBADO 11 DE DICIEMBRE:



- Peñarol vs. Fénix / 17:00 (Campeón del Siglo)



DOMINGO 12 DE DICIEMBRE:



- Defensor Sporting vs. Racing / 10:00 (Luis Franzini)

- Atenas vs. Danubio / 17:00 (Estadio Atenas)

- Náutico vs. River Plate / 17:00 (Complejo Rentistas)



MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE:



- Liverpool vs. Nacional / 21:15 (Estadio Charrúa)