Fútbol femenino: así se jugará la octava y penúltima fecha del Torneo Apertura

Pasó el clásico y se cerró la séptima fecha del Apertura del Torneo Rexona de Primera División de fútbol femenino. Nacional y Peñarol, a priori protagonistas, cumplieron con las expectativas y están definiendo el certamen.

Wanderers, a cinco puntos de ambos equipos, es el que está más cerca y este fin de semana podría arrimarse un poco más ya que se cruzará con las aurinegras, mientras que Liverpool, cuarto a seis puntos de la cima, chocará con las tricolores.

La octava fecha, que tendrá a Fénix con fecha libre, será la penúltima del certamen y se disputará de forma íntegra el próximo domingo con los siguientes detalles:

Así se jugará la octava fecha del Apertura:

- Atenas vs. River Plate (10:00 hs.) - Estadio Atenas



- Defensor Sporting vs. Náutico (15:00 hs.) - Luis Franzini



- Liverpool vs. Nacional (15:30 hs.) - Belvedere



- Wanderers vs. Peñarol (18:30 hs.) - Estadio Charrúa