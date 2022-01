Frustrado el sueño de Cavani, Boca repatrió a Benedetto y en la TV Argentina explotó el debate: ¿quién es mejor?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde hace un año, en cada período de pases, Boca Juniors viene soñando con incorporar al uruguayo Edinson Cavani. El Matador, que públicamente reconoció su deseo de ponerse la camiseta Xeneize, es la gran obsesión de Juan Román Riquelme, máximo ídolo del club y hoy vicepresidente.

Sin embargo frustrada la llegada del salteño, que continuará en Manchester United, Boca fue por un viejo conocido para reforzar su delantera: Darío Benedetto.

A partir de ahí, en el programa a F12 que se emite por la pantalla de ESPN, se armó el debate: ¿quién es mejor? ¿El Matador o el Pipa?

La pregunta de la periodista Luciana Rubinska generó una gran polémica entre los comunicadores del ciclo. “Benedetto, para este Boca, ¿es mejor refuerzo que Cavani? Benedetto, ¿mata Cavani?”, les consultó concretamente a sus colegas. Augusto César, cronista que cubre la actualidad diaria del equipo, respondió afirmativamente y puso en valor su pasado con la camiseta azul y oro. “Sí, claro, obviamente, si ya jugó acá. Fue el goleador más importante después de (Martín) Palermo”, respondió. Otros columnistas, como Leo Paradizo, contestaron irónicamente, sugiriendo que no existe comparación posible entre ambos delanteros: “No, bueno, está bien, chau, me voy a levantar y me voy a ir. Dale, Augusto”, le recriminó el columnista a su compañero. En tanto, Leo Gabes se limitó a decir: “En esta, vale el silencio”, dando a entender que no existía comparación posible entre los dos atacantes.



Por su lado, Juan Simón, panelista y exfutbolista de Boca, dijo que Darío es mejor refuerzo que Edinson porque conoce el “mundo Boca” y ya jugó en el fútbol argentino. “Benedetto ya demostró. Sobre Cavani, vos tenés que ver cómo se adapta al fútbol argentino. En ese sentido, Benedetto tiene una pequeña ventaja. Por supuesto, yo no voy a desconocer lo que es Cavani. Es un monstruo”, admitió. Además, argumentó que Edi nunca jugó contra los defensores de la liga Argentina, mientras que Benedetto sí.



Acto seguido, Gabes salió al cruce de Simón: “Poco más, estás diciendo que Cavani no puede jugar en el fútbol argentino, ¡por favor! Cavani conoce a todos los defensores del mundo”. Asimismo, le hizo una advertencia al exfutbolista acerca de sus polémicos dichos: “Te estas exponiendo, Juan. Esto va a recorrer el mundo”.



Por su lado, Paradizo dijo: “Cavani es uruguayo, no finlandés” en relación a la hipótesis de Simón, y le pidió a los periodistas dejar de discutir sobre el tema porque no tenía sentido: “¿Pueden salir de esta comparación que es absurda? De verdad lo digo. Estamos al aire. ¿Cómo van a comparar a Cavani con Benedetto?”.



Después, Simón reiteró que Cavani “es más que Benedetto futbolísticamente, pero tiene el plus de conocer el mundo Boca”. Sin embargo, este argumento no le convenció a Paradizo, quien incluso dudó sobre la actualidad deportiva del atacante de 31 años que proviene del Elche. “Tiene que demostrar aun conociendo el mundo Boca, porque ya paso varias temporadas desde que vistió la camiseta de Boca. Su presente no es bueno. Por eso vuelve a Argentina. Si no, se queda allá”. Firme en su posición, Augusto Cesar concluyó resignado y con un guiño a Simón: “No lo van a entender Juan. No conocen el mundo Boca”.