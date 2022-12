La final de Qatar será un choque de pesos pesados con los dos cracks del Mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Francia venció 2-0 a Marruecos y consiguió así su pasaje a la final del Mundial de Qatar 2022 que se disputará el próximo domingo en el Lusail Stadium. De esa forma, defenderá el título ante Argentina en un partido que promete ser de alto voltaje.

A los 5’ el Al Bayt Stadium quedó en silencio, o casi, porque el festejo del puñado de franceses que se ubicaban detrás del arco casi ni se escuchó cuando Theo Hernández fue favorecido por un rebote y con una acrobacia en el borde del área chica llegó a puntear la pelota para superar la desesperada salida del arquero Yassine Bonou.

Marruecos, empujado por un estadio en el que contó al menos con el 85% de público a favor, tuvo que cambiar rápidamente el libreto y salió a proponer buscando dar un nuevo batacazo como los conseguidos anteriormente ante España en octavos y Portugal en cuartos. Azzedine Ounahi probó con un remate de larga distancia sobre los 10’, pero Hugo Lloris fue bien y abajo contra su palo izquierdo para desviar la pelota y generar el “uhh” de las cuatro tribunas.

El equipo africano tomó riesgos y con eso le dejó también muchos espacios a Francia. A los 16’, Olivier Giroud se fue expreso al arco tras aprovechar una desatención defensiva y sacó un potente disparo que reventó el palo y dejó temblando el arco. Con Marruecos desordenado, Francia tuvo chances como para seguir ampliando el tanteador. Kylian Mbappé y Giroud tuvieron sus oportunidades antes de ir al descanso, pero fallaron en la definición. El equipo de Walid Regragui tuvo su mejor posibilidad a los 44’ con una chilena de Jawad El Yamiq que se metía contra el poste y llegó a despejar Lloris.

En el complemento, Francia le dio el control del juego a Marruecos y se dedicó a esperar y contragolpear. Apoyándose en la velocidad de Mbappé por izquierda y de Dembélé por derecha, buscó el segundo tanto que le diera tranquilidad para manejar lo que quedaba del trámite. Sin embargo, el equipo de Didier Deschamps falló en la resolución y por eso el encuentro tuvo resultado incierto casi hasta el final.

Con más ganas que ideas, Marruecos buscó el empate y lo cierto es que le generó muchos inconvenientes a la defensa francesa; pero entre Lloris y la falta de puntería mantuvieron el cero. Y un equipo de la categoría de Francia no te perdona. En el final, Mbappé se sacó a cuatro jugadores de encima dentro del área y buscó definir al segundo palo. La pelota salió desviada y le quedó servida a Kolo Muani que solo tuvo que empujarla para sentenciar la clasificación.

Argentina y Francia, último campeón, se verán las caras el próximo domingo a las 12.00 en el Lusail para definir el título. Ambos irán por su tercera estrella en un compromiso que enfrentará a los dos mejores jugadores del certamen: Lionel Messi y Mbappé, compañeros en PSG y goleadores de la Copa con cinco gritos cada uno. Con necesidades diferentes, se enfrentarán los dos mejores equipos del torneo y los más parejos (solo perdieron un partido cada uno en fase de grupos). Argentina, en el último Mundial de Messi, quiere volver a gritar campeón del mundo después de 36 años. Será “local” en un estadio que promete estar teñido de albiceleste ante una Francia con una mochila muchísima más liviana por la anterior conquista obtenida.

Por el poderío ofensivo de cada uno, pinta para un partido de golpe por golpe. También de pierna fuerte y dientes apretados. Eso sí: si Francia piensa dejarle a Argentina los espacios y la pelota como se la cedió ayer a Marruecos en el segundo tiempo, la puede pasar mal. En eso Francia es un equipo particular. Parece no sentirse incómodo sin la pelota, pero la agarra y enseguida ataca con seis hombres. La cuestión es que Argentina ya demostró ser un equipo contundente y que tiene jugadores de demasiada jerarquía a los cuales no se les puede dar un metro de ventaja.