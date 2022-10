Felipe Carballo no baja los brazos por la selección: "Todavía queda alguna esperanza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Felipe Carballo, figura del Nacional campeón del Torneo Clausura y uno de los puntos altos a lo largo de todo el año, fue consultado este jueves por la posibilidad de estar en la consideración de Diego Alonso para la selección uruguaya que irá a disputar el Mundial de Qatar 2022 y dejó en claro que no se da por vencido.

"Sigo soñando con la selección, yo trabajo para mí y para el club, tengo que hacer las cosas bien acá, pero todavía queda alguna esperanza", detalló el volante.

Carballo no estuvo nunca reservado a la selección mayor, ni con el maestro Tabárez ni con el Tornado; pero sus buenos rendimientos este año hicieron incluso que varios de sus compañeros lo pidieran para el plantel Celeste. Justamente en estas horas se espera que Alonso presente la lista de jugadores reservados al Mundial de Qatar 2022.



"Valoro el año de forma positiva porque estamos en camino del objetivo principal que es el Campeonato Uruguayo", expresó.

El mediocampista, que anotó en el triunfo ante Albion para coronar el Clausura, lleva 8 goles en lo que va de la temporada. Un número muy importante teniendo en cuenta su posición en la cancha. "Por suerte pude anotar, no es algo que me caracteriza pero lo hice bastante y me deja contento (...) No son determinantes los goles en mi posición. Capaz que en un goleador es influyente, pero en la mía no, aunque sí te suma", indicó.



Sobre su rol en la cancha, detalló: "No importa quién tengo al lado, mi juego no cambia en nada y el de ellos tampoco, hay mucho nivel en el mediocampo y es muy parejo por lo que no podés descuidarte. Que juegue Pancho (Ginella) me permite saber más o menos lo que puede hacer porque somos parecidos y está el plus de anticipar lo que puede hacer".

Su vínculo con Luis Suárez

"De Luis aprendí mucho. El jugador lo conocemos todos, pero tuve la posibilidad de conocerlo desde lo profesional y lo personal y te da un plus y te demuestra por qué ganó tantas cosas", contó sobre su relación con el Pistolero.

¿Se va en 2023?

Consultado sobre su futuro para la temporada que viene, respondió: "Si es que llega alguna oferta y me sirve a mí y al club la evaluó, sino no. Estoy en un club grande y no tengo apuro en irme. Ofertas por ahora no hay, pero hay sondeos y en eso estamos al tanto".