Valverde: la respuesta que dio a si se hará cargo del equipo, cuándo hizo el clic de su evolución y quiénes resisten al "Halcón"

La selección de Uruguay entrenó por primera vez en el Campus NY University de Abu Dabi cuando solo faltan siete días para el inicio del Mundial de Qatar 2022. Son 15 los futbolistas celestes que entrenan con la delegación y uno de ellos fue Federico Valverde, que se sumó a la delegación tras la victoria del Real Madrid sobre el Cádiz el pasado jueves.

El volante celeste llega a la Copa del Mundo en su mejor momento en Europa y habló de cómo hizo para dar el salto de calidad. En ese proceso también está incluido el cambio de apodo de Pajarito a Halcón. "Toda la gente sumó a lo de Halcón, a muchos le gustó, a mí también me gustó, que es lo principal, y me causó mucha gracia. Hay gente en casa que sigue enojada porque quieren que me digan pajarito, pero bueno, soy el Halcón ahora", dijo consultado sobre su momento y el cambio de apodo que inició el DT Diego Alonso.

"En el proceso de cambiar el apodo también a nivel futbolístico cambié bastante, madure mucho dentro y fuera de la cancha. Eso ayudó a cambiar el apodo", añadió Valverde.



Sobre su proceso evolutivo dijo que hubo muchos factores que intervinieron: "El trabajo en casa, con la gente que me rodea, que me ayuda a que siga concentrado en los objetivos que queremos logar, no solo en lo individual, sino también en lo grupo, sea Real Madrid o selección. Seguir aprendiendo, ser buen hijo, buena pareja, buen padre, todo fue un proceso que se trabajó con tranquilidad y eso me ayudó a crecer".

¿Cuándo sucede el momento de quiebre? "Antes de que llegara Diego (Alonso) a la selección, porque en el Real Madrid no tenia los minutos que quería, no trabajaba para conseguirlos, y esa gente que me ayudó, nutricionista, coaching, mi pareja, familia y amigos, me hicieron abrir la cabeza y darme herramientas para que yo pudiera subir el nivel. Fue un proceso que costó, pero la peleé con la gente que estaba cerca y eso me ayudó a ser quién soy hoy".

Sobre el Mundial dijo: "Estoy muy ilusionado, con mucha ansiedad, quería juntarme y volver compartir momentos con ellos, hablar de lo que nos pasa a cada uno con nuestros equipos. Hay que valorarlo porque no siempre vamos a estar en la selección y dejar bien parado al país".



Acerca de si su intención era hacerse cargo del equipo, dijo que no. "Mi intención es darlo mejor de mi, entregar el 100% al equipo y al cuerpo técnico. Aportar de donde sea, si me toca esperar también, hay que ser compañero y alentar a los demás. Estoy muy ilusionado con los compañeros brindan día a día y lo mismo el cuerpo técnico".