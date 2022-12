“Está escrito quién levantará el trofeo”: dijo Zlatan Ibrahimovic sobre la final del Mundial de Qatar 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Creo que está escrito”, fue lo que respondió Zlatan Ibrahimovic al ser consultado sobre el ganador de la final del Mundial de Qatar 2022. El sueco disputó los mundiales de Corea y Japón 2002 y Alemania 2006. Ahora se quedó en las puertas después de perder con Polonia en el repechaje.

El delantero comentó sobre los partidos del Mundial y, con respecto a la definición del título del domingo opinó: “Creo que ya está escrito quién va a ganar, y ya saben a quién me refiero. Creo que Messi levantará el trofeo, ya está escrito”, agregó Zlatan a medios en Dubai.

Ibrahimovic tuvo una carrera exitosa en europa, donde fue goleador en clubes como el Inter, Juventus, PSG, Manchester United, entre otros clubes y además jugó en el FC Barcelona y fue compañero de Lionel Messi.

El jugador más importante de la historia de Suecia se refirió a la selección de Francia cómo: "una selección fuerte”, sin embargo, aseguró que el triunfo de Messi es “inevitable”.

Es también sabido que Zlatan no tiene un buen concepto de Kylian Mbappé -la máxima figura de Francia- ya que hace poco había expresado sobre el delantero del PSG “Como persona no lo conozco muy bien, como jugador es fantástico. Pero cuando perdés la disciplina perdés tu identidad. Por algo Zidane es Zidane. ¿Mbappé quiere imitarlo? Que empiece a querer progresar. No a estar satisfecho”.

Argentina y Francia jugarán la final de la Copa del Mundo el domingo a las 12:00 horas de Uruguay en el Lusail Stadium de Doha.