Encuesta El País: los 10 que picaron en punta para ser el Rey de América

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una de las distinciones más importantes que tiene la encuesta América le responde a El País, la compulsa que se realiza de manera ininterrumpida desde 1986 a la fecha, es la elección del mejor jugador de América, el que históricamente se da a llamar como Rey de América.

En tal sentido, ya han sido 10 los futbolistas propuestos por los periodistas deportivos del continente para premiarlo con esta distinción, aunque la encuesta recién está en pañales ya que los comunicadores especializados tienen tiempo de votar hasta el lunes 27 de diciembre a la hora 23:59. Los resultados se darán a conocer el último día del año como es habitual, tanto en la edición papel de Ovación como en la plataforma digital.

Si bien el ritmo de votación es bueno, todavía no se puede hacer un análisis de los favoritos teniendo en cuenta que todavía restan por llegar muchísimos votos de los periodistas.



Vale recordar que cada uno de los comunicadores deportivos elige al mejor jugador, al entrenador más destacado, el equipo ideal de América en la temporada, la mejor futbolista y los más destacados de su país, que incluye el jugador, el técnico y el mejor equipo.

MIRA TAMBIÉN Se largó la edición 36 de la encuesta América responde a El País

Hasta ahora, cuando recién se lleva una semana de votación, son 10 los jugadores propuestos para ser nombrado como Rey de América el viernes 31 de diciembre; ellos son: Raphael Veiga, Weverton, Rony y Gustavo Gómez (todos del Palmeiras); Hulk del Atlético Mineiro; Julián Álvarez de River Plate; Gabriel Barbosa, Giorgian De Arrascaeta y Bruno Henrique (del Flamengo) y Nacho Fernández, también del campeón con holgura del Brasileirao.

Si bien esos 10 nombres son los que han recibido votos hasta este momento, ello no implica que a la lista de candidatos no se puedan sumar otros que hasta ahora no han sido nombrados.



Está claro, como suele suceder, que las copas internacionales -en especial la Libertadores- tiene una incidencia notoria en la opinión de los periodistas que votan en la compulsa, la única que elige a los mejores del continente cada año.