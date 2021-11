Con un emotivo video y lágrimas en los ojos, Maxi Rodríguez anunció su retiro del fútbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se termina la carrera de otro histórico futbolista del Río de la Plata. Maximiliano Rodríguez es argentino, pero dejó su huella también en Uruguay al coronarse bicampeón en 2017 y 2018 con Peñarol, además de haber ganado la Supercopa con los carboneros. A los 40 años (en enero cumplirá 41), la Fiera anunció su retiro del fútbol y lo hizo con mucha emoción.

En un video titulado "Tengo algo para contarles" con imágenes de toda su carrera, iniciando cuando anotaba goles en el baby de Newell's, pasando por todos sus equipos y la selección argentina, Maxi dijo: "Llegó el momento que pensé que nunca iba me iba a llegar. Como jugador de fútbol nunca queremos que llegue. Este momento de darle un cierre a la carrera como profesional. Es una decisión muy difícil de tomar pero a la vez estoy muy tranquilo. Fueron muchos años de carrera y creo que me brindé al máximo. Me vacié por completo, ya no tengo nada más para dar".

Fueron 22 años de carrera, que se iniciaron en noviembre de 1999 cuando debutó con Newell's Old Boys ante Unión de Santa Fe. En ese equipo, el que defendió desde muy pequeño y en el que se transformó en un referente histórico, jugará su último partido.



"Se me vienen muchas cosas a la cabeza. Sobre todo cuando empezaba en el baby, que mi abuelo me llevaba a patear y mi vieja, cuando no trabajaba, también me acompañaba", recordó con los ojos rojos tratando de contener las lágrimas, que inevitablemente cayeron.

Hizo un repaso de sus inicios, recordó el apoyo de su esposa y su familia (momento en cual se le entrecortó la voz) y agradeció "a todos los equipos en donde estuvo. Al Espanyol de Barcelona, al Atlético de Madrid, al Liverpool y a Peñarol". El mundialista en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 tuvo especiales palabas para Newell's y Argentina: "Las quiero con locura. Y pude disfrutarlas al máximo durante mucho tiempo".



Maxi fue quien confirmó la presencia de Argentina en la final de Brasil 2014 al anotar el penal decisivo frente a Holanda en semis. Con la Albiceleste el rosarino anotó 16 goles, dos de ellos a Uruguay en el Estadio Centenario por las Eliminatorias para 2014.

Peñarol, enterado de la decisión de la Fiera, envió su saludo:

Te disfrutamos adentro y afuera de la cancha en el país de Peñarol.



¡Gracias por permitirnos ser parte de tu carrera, @MR11ok! pic.twitter.com/jfqDrdi565 — PEÑAROL (@OficialCAP) November 27, 2021

En sus dos temporadas en la institución aurinegra, Maxi Rodríguez dejó estos números:

- 49 partidos disputados

- 21 goles

- 5 asistencias

- 3 títulos: Uruguayo 2017 y 2018 y Supercopa 2018.​ Fue el club en el que más veces fue campeón.

"Si hay algo por lo que me gustaría que me recuerden es como gran compañero, como una buena persona. Esa es la mejor huella que puedo dejar", expresó emocionado y culminó: "Es difícil poder hablar, poder expresarme, pero lo quiero hacer así, al natural; como soy yo: algo simple y sencillo".