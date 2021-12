Eliminatorias sudamericanas Catar 2022: día, hora y estadio de las fechas 15 y 16

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las Eliminatorias rumbo a Catar 2022 tendrán cuatro partidos el año próximo y los dos primeros ya están a la vuelta de la esquina porque se disputarán entre fines de enero e inicios de febrero.

Los juegos significarán para Uruguay el estreno de Diego Alonso al frente de la selección, primero de manera absoluta y luego frente a los hinchas uruguayos en el Estadio Centenario.

Serán la fecha 15 y 16 las que se disputen donde a la Celeste le tocará medirse con Paraguay en Asunción y luego con Venezuela en Montevideo. A continuación todos los detalles de cada partido:

Fecha 15:

JUEVES 27 DE ENERO:



- Ecuador vs. Brasil - 18:00 hs. (Rodrigo Paz Delgado, Quito)



- Paraguay vs. Uruguay - 20:00 hs. (General Pablo Rojas, Asunción)



- Chile vs. Argentina - 21:15 hs. (Municipal Zorros del Desierto, Calama)



VIERNES 28 DE ENERO:



- Colombia vs. Perú - 18:00 hs. (Metropolitano, Barranquilla)



- Venezuela vs. Bolivia - 19:00 hs. (Agustín Tovar, Barinas)

Fecha 16:

MARTES 1° DE FEBRERO:



- Bolivia vs. Chile - 17:00 hs. (Hernando Siles, La Paz)



- Uruguay vs. Venezuela - 20:00 hs. (Centenario, Montevideo)



- Argentina vs. Colombia - 20:30 hs. (Monumental, Buenos Aires)



- Brasil vs. Paraguay - 21:30 hs. (Mineirao, Belo Horizonte)



- Perú vs. Ecuador - 23:00 hs. (Nacional, Lima)