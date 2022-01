Eliminatorias: qué partidos tendrá la doble fecha, horarios, dónde verlo y cómo está la tabla de posiciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Restan meses para el Mundial de Catar 2022 y la ilusión estará a flor de piel: ¿quiénes serán los cinco privilegiados en competir por la copa del mundo? Brasil y Argentina ya tienen la meta cumplida al estar clasificados, pero los demás competirán hasta el final.



Hoy inicia la fecha 15 de las Eliminatorias con tres encuentros: en el primero se medirán Ecuador y Brasil (18:00). La Canarinha está líder con 36 puntos y, a falta de cuatro fechas, deberá ocurrir un milagro para que pierda su puesto de líder. Sin embargo, la Tri afronta un duelo crucial que puede aproximarlo más hacia el sueño mundialista. En la actualidad está tercera con 23 puntos y tendrá el desafío de jugar ante un equipo que les ganó 11 de las 16 veces que se enfrentaron.

Chile, que está sexto con 16 puntos, se medirá hoy ante una Argentina que no podrá contar con Lionel Scaloni por covid-19, ni con Messi, que continúa poniéndose a punto a nivel físico.

Los duelos restantes de la fecha se jugarán este viernes: Colombia y Perú (18:00) se verán las caras en Barranquilla en un juego que tendrá el cuarto lugar en disputa ya que los dos tienen 17 puntos, aunque los conducidos por Ricardo Gareca tienen peor diferencia de goles.

Por último, Venezuela, ya eliminada, se enfrenta ante Bolivia, que buscará ganar para pelear por un lugar hasta el final (tiene 15 unidades), en 14 encuentros disputados.



Así se jugará la doble fecha de Eliminatorias

Fecha 15

Jueves 27 de enero

18:00 horas | Ecuador vs. Brasil

20:00 horas | Paraguay vs. Uruguay

21:15 horas | Chile vs. Argentina



Viernes 28 de noviembre

18:00 horas | Colombia vs. Perú

19:00 horas | Venezuela vs. Bolivia



Fecha 16

Martes 1ero de febrero

17:00 horas | Bolivia vs. Chile

20:00 horas | Uruguay vs. Venezuela

20:30 horas | Argentina vs. Colombia

21:30 horas | Brasil vs. Paraguay

23:00 horas | Perú vs. Ecuador



Los partidos de las Eliminatorias se podrán ver en vivo a través de VTV Plus y mediante las plataformas digitales de los cableoperadores así como también en Vera + abonando una suscripción.