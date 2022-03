Elecciones en la Mutual: abogado de lista opositora reafirma "presión indebida" sobre Píriz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Continúa la polémica acerca de las presiones recibidos o no a Jonathan Píriz, futbolista de La Luz y candidato por la lista opositora a las elecciones de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) que se realizarán el próximo 4 de abril.

Este sábado el abogado Gumer Pérez remarcó que existió "presión indebida" a Píriz pesar de que la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) y La Luz lo negaron en diferentes comunicados.

"Fue una presión indebida la que recibió Jonathan Píriz por parte del entrenador. La denuncia la vamos a presentar en la Fiscalía. Esto fue muy grave, estamos en un escenario complejo. Se presionó al candidato opositor", dijo en "El diario del fútbol" (Canal 4).



"Esto no tiene misterio, el entrenador le mandó un mensaje a través de Jonathan (Píriz) al grupo opositor que pretende presentarse a las elecciones", subrayó.



Esta lista competirá con Diego Scotti, que irá por la reelección.



Pérez dijo que "los que van a tener que explicar que pasó son los que directamente o indirectamente trataron de bajar a Píriz como candidato".

Asimismo el abogado hizo hincapié en "en la charla estuvieron tres personas: el entrenador Julio Fuentes, Jonathan Píriz y una tercera persona que fue testigo de la invitación para que Jonathan se bajara de la candidatura". "No fueron dos como dijo Fuentes", añadió.



La polémica se originó la semana pasada cuando Jhon Ferreira, integrante de la lista que impulsa a Píriz a la presidencia, denunció lo siguiente en Sport 890: "Un árbitro llamó a La Luz a decirle que Jonathan no juegue más en el club porque sino el club se la iba a ver negra, que no iba a ganar más si no lo bajaban".