AUDAF desmiente "amenazas" contra candidato de lista opositora en la Mutual

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) emitió un comunicado en las últimas horas desmintiendo "amenazas" contra el candidato de la lista opositora a las elecciones en la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) que se llevarán a cabo el próximo 4 de abril.

Todo comenzó luego de que Jhon Ferreira, integrante de la lista que impulsa a Jonathan Píriz a la presidencia, denunció lo siguiente: "Un árbitro llamó a La Luz a decirle que Jonathan no juegue más en el club porque sino el club se la iba a ver negra, que no iba a ganar más si no lo bajaban".



Píriz, con pasado en Peñarol, Nacional, Fénix, Progreso y Rampla, entre otros equipos, hoy es el capitán de La Luz.

"Fueron hechos muy graves, hay que llegar hasta el final, esto no puede seguir así. Vivimos en un país democrático, no puede ser que porque pienses distinto te quieran cortar las patas", agregó en diálogo con el programa "Último al arco" (radio Sport 890).



Ferreira indicó que a Píriz le informaron de llamados de personas del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), de la Mutual y de la gremial de árbitros para convencer al jugador de que desista a presentarse como candidato.



Ante esto, AUDAF emitió un comunicado: "La Comisión Directiva se comunicó telefónicamente con el presidente del Club La Luz, con el director técnico de dicha institución, y con el jugador, a efectos de esclarecer los hechos reseñados, quienes manifestaron que en ningún momento han sido víctimas de amenazas o sugerencias de ningún tipo por árbitro alguno".



"La Comisión Directiva de AUDAF desconoce, desmiente y rechaza los dichos del Sr. Jhon Ferreira e intima el inmediato esclarecimeinto de los hechos denunciados. De no proceder el Sr. Jhon Ferreira a lo antes solicitado, AUDAF se reserva el derecho a iniciar las acciones legales correspondientes", sumó.

Por su parte Ignacio Zucco, presidente de La Luz, desmintió en la misma emisora que el club haya recibido amenazas.