El récord de Vera: en solo seis minutos abrió el marcador, puso a Unión en ventaja y empató con gol en contra

07/04/2022, 15:40
Federico Vera marcó en contra y a favor de Unión en la Sudamericana. Foto: AFP
Argentina's Union Santa Fe Federico Vera (C) celebrates after scoring against Colombia's Junior during the Sudamericana Cup group stage first leg football match at the 15 de Abril stadium in Santa Fe, Argentina, on April 6, 2022. (Photo by Jose ALMEIDA / AFP)
JOSE ALMEIDA/AFP fotos

COPA SUDAMERICANA

El elenco dirigido por el DT uruguayo Gustavo Munúa igualó ante Junior de Barranquilla con el lateral como héroe y villano del Tatengue.

COn  información de efe

Ambos equipos terminaron el partido con diez jugadores por las expulsiones, primero del colombiano Luis González en el minuto 54, y luego del argentino Gastón González por doble amonestación.

El récord de Vera

Según datos de Alexis MisterChips, Federico Vera es el primer jugador en marcar a favor y en su propio arco en los primeros seis minutos de juego en todos los torneos Conmebol.

Junior festeja el gol en contra de Federico Vera en la Sudamericana. Foto: AFP
En la segunda fecha del Grupo H Unión visitará a Oriente Petrolero en Santa Cruz de la Sierra este martes, y el miércoles Júnior recibirá en Barranquilla a Fluminense.

