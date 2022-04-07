El récord de Vera: en solo seis minutos abrió el marcador, puso a Unión en ventaja y empató con gol en contra

COPA SUDAMERICANA

El elenco dirigido por el DT uruguayo Gustavo Munúa igualó ante Junior de Barranquilla con el lateral como héroe y villano del Tatengue.

COn información de efe

Ambos equipos terminaron el partido con diez jugadores por las expulsiones, primero del colombiano Luis González en el minuto 54, y luego del argentino Gastón González por doble amonestación.



El récord de Vera

Según datos de Alexis MisterChips, Federico Vera es el primer jugador en marcar a favor y en su propio arco en los primeros seis minutos de juego en todos los torneos Conmebol.

Junior festeja el gol en contra de Federico Vera en la Sudamericana. Foto: AFP

En la segunda fecha del Grupo H Unión visitará a Oriente Petrolero en Santa Cruz de la Sierra este martes, y el miércoles Júnior recibirá en Barranquilla a Fluminense.