Edinson Cavani y su frustrada llegada a Boca: el delantero contó por qué motivo no se dio

El futuro de Edinson Cavani aún está por definirse. A poco más de tres meses para el comienzo del Mundial de Catar 2022, el Matador no tiene club y en los próximos días pueden haber novedades al respecto. En principio, Ovación pudo saber que la prioridad del delantero salteño era seguir en Europa, con Villarreal como gran candidato a ficharlo. Sin embargo, en la última semana se reflotó un viejo anhelo del artillero.

Boca Juniors, que ya ha manifestado en varias ocasiones su deseo de contar con Cavani, volvió a tomar fuerza como una de las posibilidades del jugador ante un acuerdo con el Submarino Amarillo que todavía no llegaba. ¿Por qué motivo? El elenco español busca desprenderse de Paco Alcacer para poder incorporar al uruguayo, pero aún lo lo ha logrado.

Por este motivo, el fin de semana se vivieron horas movidas y el jugador, que también ha contado su deseo de jugar en La Bombonera, se planteó al xeneize como una posibilidad, aunque debía tomar la decisión de forma rápida dado que este lunes cerraba el tiempo para inscribir al jugador en Argentina.

¿Qué sucedió? Boca le acercó una propuesta y, cuando parecía que el Matador se acercaba al fútbol argentino, se frustró su pase. Ante los rumores que surgieron acerca de por qué el jugador había tomado la decisión, Cavani se comunicó con ESPN y aclaró los motivos, que fueron comunicados por el periodista Marcelo Sottile: "La decisión es pura y meramente de él, el problema no es la plata, no tiene que ver con la oferta de Boca; no hay inconveniente con Riquelme y Cavani habla maravillas de él, tampoco la familia se negó, hay una cuestión que tal vez con el tiempo se sepa, sin demasiado 'enrosque', como él (Cavani) lo define", comentó.