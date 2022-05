Edinson Cavani: agradecido a Manchester, qué pasó el último día y el futuro entre Europa y América

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La delegación uruguaya que disputará los partidos amistosos ante México el jueves próximo en Phoenix y frente a Estados Unidos el domingo 5 comenzó a viajar hacia el continente norteamericano. Entre los que partieron desde Montevideo estuvo Edinson Cavani, quien días atrás había regresado a Uruguay desde Inglaterra. El delantero, que acaba de despedirse de Manchester United, solo tuvo palabras de agradecimiento hacia el club y adelantó que hasta luego de los amistosos con la Celeste no definirá su futuro.

El momento

"Como he dicho en varias oportunidades, juntarse con los compañeros de la selección es un placer, así que esta es otra oportunidad de hacerlo", dijo quien es el segundo máximo anotador histórico de la Celeste con 54 goles. "El objetivo de estos partidos es afianzar poco a poco el equipo luego del cambio de entrenador que hemos tenido. Hay ideas nuevas que seguro al juntarnos y compartir días y jugar partidos como los que vamos a jugar se van a reforzar. Para el Mundial falta; venimos en el final de una temporada y eso hace que no se piense tanto todavía en Catar, sino en poder pasar otro tiempo juntos para seguir plasmando las nuevas ideas".

La temporada

"Fue un año bastante atípico para mí y en lo grupal. Las cosas no salieron como todos queríamos, pero en lo personal ahora con ganas de cada vez ponerse más a punto. Este viaje es con el objetivo de sumar minutos y volver a tomar esa forma física, ese ritmo que te dan los partidos nada más".

Agradecido a Manchester

"Con la gente de Manchester no pasó absolutamente nada. Estoy agradecido de cómo me trataron. Todo lo que pasó el último día no fue con gente de Manchester, sino otra gente que estaba haciendo mal, porque se le estaban firmando autógrafos y sacando fotos con los niños y fueron unos desubicados. No tengo más que palabras de agradecimiento hacia la gente del Manchester, porque pese a que jugué poco porque la verdad que las lesiones me jugaron una mala pasada, me trataron espectacular. Claro que me hubiera gustado cerrar esta etapa como por ahí se cerró el año pasado, quizás no con una copa, pero sí compitiendo a alto nivel y peleando por un trofeo europeo, pero el fútbol es así y a veces te juega este tipo de pasadas".

"El ultimo tirón"

"En los años que me quedan de carrera —estoy en el último tirón y la quiero cerrar en buena forma— el objetivo siempre es que el equipo que me dé la confianza me llegue para poder formar parte de ese club y luego jugar y competir. Uno se siente bien más allá de los problemas que he tenido y no veo la hora de poder agarrar de nuevo ese ritmo que las lesiones no me dejaron tener en la temporada pasada".

El futuro

"Propuestas hay de diferentes equipos. Si hablamos de mercados posibles tenemos rato para hablar. Sinceramente no sé con quién ha profundizado mi hermano (y representante, Walter Guglielmone), porque uno no le cierra las puertas a nadie por educación y porque es agradecido, pero seguramente hay oportunidadesd que uno profundiza un poco más. Todavía no lo sé y seugaramente no lo quiera saber hasta que pasen estos partidos con la selección".

¿Europa o América?

"Yo sinceramente no subestimo ninguna competición, ninguna liga; ni de Europa ni de Sudamérica, porque el fútbol es pasión. Hay muchos jugadores que van desde Sudamérica a jugar un Mundial, porque en el fútbol son 11 contra 11 compitiendo en una cancha".