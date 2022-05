Qué dijo Ignacio Ruglio acerca de la negociación con el plantel de Peñarol por premios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol ya está en Asunción y por primera vez en lo que va de la Copa Libertadores el presidente Ignacio Ruglio viajó junto al plantel ya que en los dos anteriores encuentros no había podido hacerlo por diferentes motivos que no le impidieron estar en Santa Fe y Paraguay.

Lo cierto es que en esta oportunidad, el titular aurinegro sí compartió el vuelo con los jugadores y al llegar a la capital de Paraguay luego de un importante atraso habló con Ovación acerca de varios temas, entre ellos, la situación que se vive con el plantel por premios en participaciones internacionales y por otros adeudos de temporadas anteriores.

Los jugadores referentes carboneros llevan la voz cantante y según informó Referi con fuentes del club, le solicitaron al club recibir premios en caso de que el equipo quede eliminado de la Copa Libertadores y pase a jugar la Sudamericana, entendiendo que seguirán de ese modo en actividad internacional. Esa información fue confirmada a Ovación por el propio mandatario aurinegro.

Y desde el club la postura es otra pero Ruglio encabeza esa negociación y en charla con Ovación contó que “las negociaciones con ellos (los jugadores) siempre son buenas porque la relación es muy buena y ayer se avanzó bastante luego de la práctica en el Campeón del Siglo. No es algo que nos tenga apurados, principalmente porque sabemos del profesionalismo de los jugadores y concentren la noche previa o no descansan en forma correcta, pero lo que quisimos fue no apurar la negociación hasta estar bien seguros de que ellos quedaran conformes con sus planteamientos y que también escucharan los nuestros para buscar el camino del medio. Te diría que ya estamos llegando a un punto de entendimiento”.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, en el arribo a Asunción. Foto: Enrique Arrillaga.

“Ellos buscan lo mejor para ellos pero también para Peñarol porque los interlocutores son muy hinchas de Peñarol y entienden que hay que buscar el camino del medio: que ellos ganen lo que tengan que ganar y que a la vez cuidemos las arcas del club que si está sano nos va a ir mejor”, agregó Ruglio.

Por otra parte y en relación a lo que puede llegar a suceder en la Copa Libertadores, Ruglio dijo que “nuestro objetivo es superar la fase de grupos. Si no lo logramos es un fracaso y luego tendremos que ver qué se hizo mal para mejorarlo e ir de nuevo por esa meta, pero hoy el foco está en poder avanzar porque consideramos que podemos hacerlo”.

“El objetivo en lo deportivo era ganar los tres en casa y el primero ya lo ganamos, pero llevarnos algo mañana nos va a dar un margen de maniobra en esos dos últimos en el Campeón del Silgo y vamos a ver cómo nos va acá en Paraguay”, agregó el titular carbonero que además se permitió decir que “en un club al que intentamos llevar ordenaditos y estamos tratando de hacerlo, lo económico es importante pero creeme que lo que queremos es avanzar porque el objetivo es empezar a poder competir años tras año en buen nivel internacional cosa que en el último tiempo se nos hizo esquivo y con el buen año que tuvimos en la Sudamericana 2021 queremos de alguna manera repetir para este año”.

En las últimas horas el presidente mirasol confirmó que en el próximo período de pases Agustín Álvarez Martínez dejará el club y respecto a posibles incorporaciones Ruglio remarcó que la política de la institución es no dar nombres: “Se trabaja y se observa pero sin mencionar nombres porque hay un clima de armonía en el plantel actual y no queremos romperlo. Si un jugador ve o escucha que tal futbolista puede venir va a decir ‘ah mirá están buscándome un reemplazo’ y ese no es el camino”.