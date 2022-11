Diego Godín: "Uruguay tiene calidad y jugadores para dar mucho más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El estreno de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 tuvo un sabor amargo tras el empate sin goles frente a la selección de Corea del Sur. El capitán celeste, Diego Godín, que volvió a estar presente en el once titular luego de regresar de su lesión, habló al terminar el partido y dijo que "Uruguay tiene calidad y jugadores para dar mucho más".

"Costó el inicio, Muchas imprecisiones, perdiendo muchos duelos, que es nuestro fuerte. No pudimos salir con claridad, más allá de alguna contra o alguna pelota quieta", analizó el capitán haciendo autocrítica.

En cuanto al rival, Godín dijo que "ellos se cerraron bien" y que eso generó que Uruguay abusara del pelotazo largo, lo que justificó afirmando que "era un arma para buscar profundidad y sorpresa, pero no pudimos romper el arco".

De todas formas, el zaguero uruguayo, que tuvo un cabezazo en el palo en el primer tiempo, no baja los brazos e intentó mirar el medio vaso lleno.

"Sabemos que el Mundial es parejo y que si no podés ganar, no podés perder. Ahora hay que trabajar y preparar el próximo partido. No hay tiempo para lamentos, solo para corregir y ocuparnos de las cosas que podemos mejorar", sentenció Godín, y concluyó afirmando que "Uruguay tiene calidad y jugadores para dar mucho más".

El capitán celeste alcanzó hoy 15 partidos jugados con la selección en Mundiales, junto a Edinson Cavani, colocándose a un solo juego de distancia de Fernando Muslera, que es el uruguayo con más partidos mundialistas con 16. Además, Godín también se convirtió en el jugador más veterano de la historia de Uruguay en disputar una Copa del Mundo.