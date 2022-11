Diego Godín: "Hoy todos estamos en Qatar hasta que el Tornado dé la lista"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Referente y capitán de la selección uruguaya. Los jóvenes lo admiran, los experientes lo respetan. Diego Godín va camino a su cuarto Mundial con la selección uruguaya y luego de finalizar la temporada con Vélez forma parte del grupo que entrena en el Complejo Celeste.

Bajo las órdenes de Diego Alonso, el zaguero trabaja para seguir en forma luego de una tendinitis que lo dejó fuera de la cancha por varios meses y que apenas le permitió disputar los últimos dos partidos de su club en la recta final.

Godín habló en conferencia de prensa tras el entrenamiento y afirmó: ""No ha sido un año fácil desde las situaciones que me tocó vivir, pero ya pude salir de esa situación que me tuvo a maltraer. Ahora estoy con la mente puesta al 100% en estar lo mejor posible si me toca estar".

Por su impronta en la Celeste uno estima que Godín estará en la Copa del Mundo, pero el Faraón fue cauto y además mandó un mensaje para que todos luchen por su lugar en la lista final.

"Hoy estamos acá, hoy todos somos parte de la selección, todos somos parte del grupo y todos estamos en Qatar hasta que el Tornado dé la lista", aseguró el defensa.

"Una vez que entran al complejo somos todos iguales, intentamos recibirlos de la manera más natural posible y hacerlos sentir rápidamente en confianza para que demuestren en la cancha lo que los trajo a la selección", sostuvo sobre varios futbolistas jóvenes que hoy integran la lista de 55 reservados y entrenan en el Complejo Celeste.

A su vez, también hizo referencia a la situación de aquellos que todavía están en actividad: "Estás con la cabeza en el Mundial y sabiendo que cualquier cosa te puede dejar afuera, pero también está la otra parte, hay que prepararse bien y no pensar en lesiones. Los que están preocupados son los técnicos que en cada partido prenden 17 velas".