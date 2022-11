Diego Godín y las críticas previas al debut de Uruguay: “La gente que habla así es gente que no sabe de fútbol”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección de Uruguay debutó este jueves en el Mundial de Qatar 2022 con empate sin goles con Corea del Sur y tras el encuentro que se disputó en el Education City Stadium, el capitán Diego Godín habló en zona mixta e hizo referencia a las críticas que recibió en la previa al estreno.

Es que muchos alzaron la voz cuando el rosarino apareció en los días previos dentro del equipo titular de Diego Alonso debido a la escasa actividad oficial que había tenido el futbolista de 36 años en la temporada.

Godín se acordó de su familia y expresó en zona mixta a Canal 10 que “solo ellos saben lo qu pasé para poder estar acá hoy. Todo valía la pena. Valía la pena el soñar, el pensar, visualizar poder estar acá defendiendo a la selección. No hay nada más lindo, nada más importante”.

Al ser consultado por si tuvo en algún momento dudas de llegar al Mundial de Qatar 2022, el zaguero de Vélez Sarsfield expresó que “siempre hay alguna duda cuando ves que no podés o no avanzás como querés. Siempre se generan dudas, pero bueno, yo estaba mentalizado y enfocado en salir adelante y poder recuperarme para estar bien. Una cosa es recuperarte, otra cosa es recuperarte pero realmente para competir y estar bien y poder ayudar a tus compañeros y demostrar adentro de la cancha que en definitiva es lo que la gente espera”.

El capitán Diego Godin saluda a los hinchas en el Mundial de Qatar 2022. Foto: Nicolás Pereyra.

Pero también el Faraón recibió varias críticas y fue duro al responder: “Si te dijera que no pienso en todas las críticas, todas las cosas feas que se dicen… Yo entiendo que la gente que habla así, es gente que no sabe de fútbol o que no entiende el sentimiento de equipo, que no me conoce o que simplemente que me falta el respeto. Si te dijera que no pienso, te mentiría”.

Por último, el capitán de la selección uruguaya habló de lo que se viene y dijo que “yo estoy pensando en ganar. Para mí, lo importante es que gane Uruguay. Ojalá haga un partido horrible yo, sea un desastre y que Uruguay gane. No me importa. Yo lo que quiero es que Uruguay gane. Si puedo ayudar de la mejor manera, rindiendo y haciendo mi trabajo y ayudando a mis compañeros, mucho mejor”.

Cabe recordar que la Celeste volverá a jugar este lunes 28 de noviembre a la hora 16:00 frente a Portugal y luego cerrará su participación en el Grupo H de la Copa del Mundo el viernes 2 de diciembre a las 12:00 contra Ghana.