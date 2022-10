La derrota que hizo que Cavani comience terapia: "Crecimos con esos padres que te dicen que no hay que llorar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edinson Cavani, delantero del Valencia y la selección uruguaya, confesó que comenzó a hacer terapia luego de la eliminación del PSG ante Barcelona de la Champions League en 2017. En la ida el equipo parisino había ganado 4-0 y parecía que la serie estaba sentenciada, pero en la vuelta el conjunto blaugrana se impuso 6-1 con tres tantos en los descuentos.

En entrevista con Relevo, el Matador indicó: "La primera vez que fui fue tras la remontada del Barça al PSG. Me afectó bastante y hay cosas que te sobrecargan. En cinco minutos cambió todo lo que veníamos haciendo. Es un golpe tan grande, que no puedes controlar y que, aunque es fútbol, te toca otras partes de tu persona, con síntomas de ansiedad, sudores fríos, me mareaba durmiéndome y ya tenía miedo de dormirme".

"Me preguntaba: '¿Tengo un problema en la cabeza?'. Fui al médico del PSG, al que amo, y me dijo: ‘Lo que te está pasando, le está pasando a muchas personas en distintos ámbitos’. Me di cuenta de que no era un superhéroe", agregó.

"No eres un superhéroe, el que puede con todo, ayudas a la familia, marca cada domingo… Pero a veces no nos escuchamos a nosotros mismos. ¿Por qué me pasa esto? Para eso hay personas profesionales. Mi teoría es que todos necesitamos de todos, la vida es una rueda. Es una mentira eso de luchar por ser siempre el mejor. Siempre habrá alguien por encima de ti, que tiene o sabe más que tu", explicó Cavani.



En ese sentido el salteño recordó que "crecimos en una generación con esos padres que te dicen que no hay que llorar, que no puedes aflojar ni expresar las emociones".

"Como si no pudieras mostrar debilidad, así que te crías con una coraza que te hace pensar que eres más fuerte que todos. Hay gente muy capaz, pero al final terminan cayendo", expresó.

Cavani sostuvo que "perdemos mucho tiempo por cosas que no importan" y "por eso cada vez se necesita más". "Y no se pelea por mejorar y crecer", acotó.



"El fútbol cada vez es más mediático e influyente en la vida de los otros. Pero la salud mental es fundamental y en el fútbol falta", agregó.

El mes pasado, el delantero dejó un mensaje sobre la salud mental y cómo afrontar las situaciones difíciles en una campaña para la Organización Panamericana de la Salud.