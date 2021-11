Deportivo Maldonado 0-0 Nacional: Martín Rodríguez evita el gol de Lucas Viatri

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En su sprint final del Torneo Clausura, ese en el cual no puede darse el lujo de ceder puntos porque corre de atrás, Nacional visita a Deportivo Maldonado en el Domingo Burgueño Miguel.

Primer tiempo

No empezó bien el partido para Nacional, porque Deportivo Maldonado fue el que tuvo la pelota en los primeros minutos, el que atacó y generó varias dudas ante una defensa tricolor que no dio garantías. Incluso hubo una mano en el área de Armando Méndez que el VAR estudió durante cuatro minutos (del 7 al 11) finalmente el árbitro Antonio García decidió no sancionar penal.

El tricolor careció de contención en la mitad del campo, zona que fue dominada por Deportivo Maldonado en base a un juego de toques rápidos. El local encontró facilidades para avanzar tanto por el medio como por las bandas. El viento también incidió, porque cuando Nacional intentó salir en largo, el balón se frenó en el aire. Esos problemas de contención se reflejaron en que a los 33 minutos Joaquín Trasante y Cristian Almeida ya t tenían amarilla.