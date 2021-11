Deportivo Maldonado se ha convertido en un verdadero matagigantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ganarle a Peñarol y a Nacional en un mismo torneo no es fácil y Deportivo Maldonado lo hizo. En ambos casos aprovechó la localía para derrotar a los grandes 1-0 y sumar para confirmar su presencia en Primera.

MIRA TAMBIÉN Nacional: luego de la derrota ante Deportivo Maldonado la meta pasó a ser 2022

Fue en su casa, el Domingo Burgueño Miguel, donde el fernandino sustentó su campaña, que no ha sido brillante (ni siquiera clasificará a la Copa Sudamericana), pero que tiene sus méritos. Jugando como local le ganó en este Clausura también a Montevideo City Torque, otro de los que pelean arriba. Sin embargo, su problema ha sido la inconsistencia (perdió con Villa Española luego triunfar sobre Peñarol y MC Torque) y lo sabe bien su DT.



“Haberle ganado a los dos grandes nos deja con mesurada felicidad, porque habla de que si nos animamos podemos estar a la altura de la circunstancia. Pero el balance debe ser más macro y en ese sentido necesitamos ajustar algunas cosas para lograr una regularidad que nos consolide como equipo”, dijo el joven (38 años) Francisco Paladino.

Deportivo no hizo un buen Apertura, pero la aparición de Lucas Viatri para el Clausura le dio otro poder ofensivo, no porque el argentino haya hecho muchos goles (anotó tres), sino por lo que impone y cómo hace jugar a sus compañeros.



Quizás el futbolista que más ha destacado a lo largo de la temporada en el fernandino es el argentino Hernán Toledo (25 años), imparable ayer para la defensa tricolor. Obligó a muchas faltas y generó tantísimos contraataques, no siempre bien definidos.

Precisamente si hay algo que Deportivo Maldonado debe reprocharse del partido ante Nacional es no haber goleado, porque fue muy superior al tricolor pero no lo reflejó en el marcador por su propia impericia.