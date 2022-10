Defensor Sporting 2-0 Liverpool: Andrés Ferrari amplió la ventaja violeta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Defensor Sporting y Liverpool se miden desde las 17:30 horas en el Luis Franzini por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay. Violetas y negriazules lucharán por un lugar en una de las semifinales. Este será el primer encuentro de la fase y mañana se disputarán dos más.

Primer tiempo

El elenco de Marcelo Méndez quiere Clausura y quiere Copa Uruguay. Al término del primer tiempo se está metiendo en la semifinal. Empezó arriba en el marcador desde los 4 minutos. Anderson Duarte fue el encargado de bajar un balón que luego se le escapó, pero Santiago Scotto la fue a buscar y remató desde afuera al ángulo superior derecho de Lentinelly, que no pudo frenar el golazo.



El golero, que hacía cuatro meses no atajada tras sufrir una lesión, tampoco pudo contener el remate de Andrés Ferrari a los 30 para el 2-0. Otra vez apareció Duarte, que asistió a Sebastián Boselli, y este le dio el pase de gol al delantero violeta.



A los 30' Jorge tuvo un bue disparo tras ingresar por Bernal (lesionado) y a los 36' un remate del Chino Navarro casi concretó el tercero, pero esta vez el arquero negriazul despejó la pelota. En los primeros 45 la violeta fue mucho más.



El arco de Dufour solo fue puesto en peligro en dos oportunidades y ambas fueron controladas por los violetas.

Así sigue la Copa Uruguay

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE:



- MC Torque vs. Progreso (16:00) - Parque Viera



- Plaza Colonia vs. Peñarol (20:30) - Estadio Artigas (Paysandú)



MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE:



- Rampla Juniors vs. La Luz (16:00) - Estadio Olímpico