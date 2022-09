¿Por qué Defensor no habló con la prensa tras el triunfo ante River? El nuevo acuerdo entre la Mutual y los clubes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Varios periodistas se mostraron molestos luego de que los futbolistas de Defensor Sporting no dialogaran con la prensa tras el triunfo por 1-0 ante River Plate por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Los jugadores, que sí hablaron con AUFTV, se excusaron y siguieron de largo ante la espera de comunicadores que estaban haciendo sus coberturas tanto para televisión como para distintos medios de radio y escritos.

Diego Scotti, presidente de la Mutual, fue consultado por Ovación ante lo ocurrido y aclaró: "La medida que se tomó con los futbolistas es que los días de partido, a nivel televisivo, solo se habla con AUFTV y con la prensa de los clubes".

Scotti explicó el motivo de esta decisión: "Tenemos un acuerdo por el cual recibimos recursos económicos que son con los que llevamos adelante el área educativa y el departamento de salud mental".

"La idea es potenciar esto porque hubo distintos periodistas que no respetaron ciertas medidas que venimos tomando hace tiempo", recalco el presidente de la Mutual.

A su vez dejó en claro que la medida de no hablar con la prensa televisiva en los días de partido no se hace extensiva a la prensa radial u otros medios, pero la presencia de cámaras en la salida del vestuario del Saroldi motivó que los futbolistas no hicieran declaraciones.

Distinto fue lo que ocurrió por la noche en el encuentro entre Peñarol y Rentistas donde protagonistas del choque pudieron dialogar con la prensa que se acercó a los vestuarios para hacer notas, demostrando que la medida por el momento solo se ejecuta a nivel televisivo y en el día de partido.