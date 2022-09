Con Nacional primero en todo y Peñarol lejos de la pelea, así quedaron las tablas del Clausura y la Anual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Finalizada la séptima jornada del Torneo Clausura, la novedad es que Nacional quedó ahora primero en todas las tablas del Campeonato Uruguayo.

En el Clausura, con la derrota de River Plate ante Defensor, el tricolor alcanzó al Darsenero y ahora comparten la cima. Eso sí, el que se prendió fue el Tuerto que quedó como único escolta a tres unidades.

Peñarol, con su empate ante Rentistas, volvió a ceder terreno y quedó muy lejos a nueve puntos en mitad de tabla.

En lo que tiene que ver con la Anual, Nacional se mantiene cómodamente como único puntero con 65 puntos, 10 más que Liverpool y 13 más que Boston River.



Peñarol (46) perdió la chance de igualar a River y encima lo igualó Defensor. Ambos tienen 48. El aurinegro quedó sexto en la acumulada, hoy en zona de Copa Sudamericana, y fuera de los cuatro cupos de clasificación a la Libertadores.

ADEMÁS Así está el descenso Cuando todavía restan ocho fechas para el cierre del Campeonato Uruguayo se concretó el primer descendido y se trata de Cerrito quien fue sentenciado a jugar la Segunda División en 2023 luego del triunfo de Cerro Largo ante Fénix. Hoy los otros dos equipos que lo estarían acompañando son Rentistas y Albion.

Así irá la octava fecha del Clausura

Martes 13 de setiembre



- Danubio vs. Plaza Colonia (15.30 hora sen Jardines del Hipódromo).



- Deportivo Maldonado vs. Wanderers (18.00 horas en el Domingo Burgueño Miguel).



Miércoles 14 de setiembre



- Rentistas vs. Montevideo City Torque (13.00 horas en el Complejo Rentistas).



- Albion vs. River Plate (15.30 horas en Jardines del Hipódromo).



- Nacional vs. Boston River (20.00 horas en el Gran Parque Central).



Jueves 15 de setiembre



- Cerrito vs. Fénix (12.30 horas en el Parque Palermo).



- Liverpool vs. Peñarol (15.30 horas en Belvedere).



- Defensor Sporting vs. Cerro Largo (20.15 horas en el Franzini).