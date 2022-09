Así se jugará la octava fecha del Torneo Clausura 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cruzamos la mitad del Torneo Clausura y poco a poco se acerca el final del último torneo corto del año. Se juega la octava fecha que tendrá la particularidad de disputarse entre semana,

Nacional, líder en ambas tablas, buscará mantener la ventaja y se cruzará con uno de los animadores de la temporada: Boston River.

Peñarol por su parte sabe que tendrá un duro rival y en un escenario siempre complicado porque los aurinegros se enfrentarán a Liverpool en Belvedere.

River Plate, que lucha por la cima del Torneo Clausura con Nacional, deberá visitar a Albion que en esta ocasión ejercerá su localía en Jardines del Hipódromo.

Así se jugará la octava fecha del Clausura:

Martes 13 de setiembre:



- Danubio vs. Plaza Colonia (15.30 hora en Jardines del Hipódromo).



- Deportivo Maldonado vs. Wanderers (18.00 horas en el Domingo Burgueño Miguel).



Miércoles 14 de setiembre



- Rentistas vs. Montevideo City Torque (13.00 horas en el Complejo Rentistas).



- Albion vs. River Plate (15.30 horas en Jardines del Hipódromo).



- Nacional vs. Boston River (20.00 horas en el Gran Parque Central).



Jueves 15 de setiembre



- Cerrito vs. Fénix (12.30 horas en el Parque Palermo).



- Liverpool vs. Peñarol (15.30 horas en Belvedere).



- Defensor Sporting vs. Cerro Largo (20.15 horas en el Franzini).