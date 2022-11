Cristiano Ronaldo se pierde la Copa de la Liga por "enfermedad" y Facundo Pellistri volvió a estar en el banco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cristiano Ronaldo fue baja en el Manchester United para el duelo de este jueves contra el Aston Villa (4-2) por "enfermedad". El atacante portugués se cayó de la convocatoria y, según confirmó Erik Ten Hag, el motivo es que está enfermo.

"No va a estar disponible", dijo el técnico holandés antes del encuentro sobre el delantero luso que se encuentra entre los 26 convocados de Portugal para el Mundial. "No sé cuándo volverá a estar listo, pero no estoy preocupado".

Cristiano ha sido elegido este jueves en la lista de Portugal para disputar la Copa del Mundo de Qatar. El atacante portugués aún podría tener minutos el sábado en el partido de la Premier League contra el Fulham, el último antes de viajar a Catar.

Facundo Pellistri sí apareció en el banco de Los Reds como venía haciéndolo hace algunos partidos, pero no tuvo minutos en la previa a la Copa del Mundo en Qatar.