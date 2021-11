Cristiano Ronaldo y su obsesión con Messi: ¿cuál es el mayor deseo del portugués?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta tarde, a las 16.30, será la ceremonia de entrega del Balón de Oro. Todos los indicios apuntan al polaco Robert Lewandowski, goleador de Bayern Munich, que tuvo un 2021 demoledor. Algunos pocos señalan que podría ser Lionel Messi el ganador. Pero al que nadie parece tener en cuenta es a Cristiano Ronaldo. El portugués, que dejó Juventus y pasó a Manchester United, tiene un segundo semestre formidable, y también está entre los nominados. Prácticamente él solo metió a los Diablos Rojos en los octavos de final de la Champions League.

En vísperas de un momento tan especial para los futbolistas candidateados, Pascal Ferré, redactor jefe de France Football, y organizador del evento, reveló un secreto de CR7 que muestra la obsesión que el portugués tiene en su competición con Messi.

“Ronaldo sólo tiene una ambición, y es retirarse con más Balones de Oro que Messi. Lo sé porque él me lo ha dicho”, dijo Ferré en una entrevista con The New York Times.



El premio quedó vacante por primera vez en 2020, como consecuencia de la pandemia. ¿Quién ganará el Balón de Oro 2021? El suspenso se terminará este lunes. Mientras tanto, se multiplican los rumores, las suposiciones y las predicciones. Los organizadores intentan mantener el secreto, pero algunas informaciones se filtraron.



En octubre, una lista con los jugadores más votados, con el diseño de la revista France Football, se viralizó en redes sociales y Lewandowski figuraba en el primer lugar, con 627 puntos, seguido por Lionel Messi. ¿CR7? En esa nómina apareció en el puesto 9.



Sin embargo, unas semanas después, en lo que algunos consideran que fue una maniobra de distracción para devolverle el misterio y la atracción al premio, la cadena RTP de Portugal informó que Messi ya había sido informado como ganador del Balón de Oro 2021.



Messi y Cristiano comparten el trofeo desde 2008, con excepción del premio de 2018, que lo ganó el croata Luka Modric, finalista ese año en el Mundial de Rusia.



Lionel Messi, que ganó el premio de 2009 a 2012 y de nuevo en 2015 y 2019, obtuvo el Balón de Oro en seis oportunidades, una más que CR7. Parece que este año ninguno de los dos sumará otra distinción. Pero para los especialistas, aunque en el presente Cristiano está en un nivel superior al del argentino, es Messi quién tiene una ventaja porque conquistó su primer trofeo con la selección argentina, la Copa América, que ganó nada menos que en el Maracaná, ante Brasil.



Karim Benzema, de excelente temporada con Real Madrid, también figura entre los aspirantes. El atacante, después de varios años de ausencia por escándalos judiciales, también volvió a la selección de Francia en 2021 y convirtió 7 tantos.