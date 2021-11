Hoy se entregará el Balón de Oro 2021: horario de la gala y quiénes están nominados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes desde las 16.30 horas de Uruguay se llevará a cabo la premiación del Balón de Oro 2021, premio que otorga la revista France Football desde 1956. El evento se realizará en el el Théatre du Chatelet en la ciudad de París (Francia). Luis Suárez es el único futbolista uruguayo nominado tras su gran temporada con el Atlético de Madrid dónde se quedó con el título de LaLiga.

Que Lionel Messi aparezca como favorito para ganar el Balón de Oro es habitual, solo ha faltado en el podio del premio en una ocasión en la últimas once ediciones, incluida la última celebrada, en 2019, cuando levantó su séptimo galardón.

Lo sorprendente es que entre sus principales rivales no figure el portugués Cristiano Ronaldo y que las amenazas para el argentino lleguen del polaco Robert Lewandowski y del francés Karim Benzema.



A sus 34 años el nuevo jugador del PSG tiene argumentos de peso para agrandar todavía más su leyenda con el galardón que desde 1956 entrega la revista France Football: su victoria en la Copa América con Argentina, en la Copa del Rey con el Barcelona o su condición de máximo goleador de la liga española.



Combustible suficiente para argumentar su victoria, pese a que 2021 no ha sido el mejor año de su excelsa carrera y que tras su traspaso al PSG todavía no ha mostrado el brillo que se espera de su prestigio.



El suspenso se romperá en la noche de este lunes, en una ceremonia glamurosa en el teatro Châtelet del centro de la capital francesa, al fondo de una alfombra roja por la que desfilará la flor y la nata del fútbol que permitan las restricciones que impone la pandemia.



La misma que impidió que el año pasado se entregara un premio icónico por vez primera desde su nacimiento, por lo que su retorno al elenco de las recompensas tiene un mayor valor simbólico.



El del mejor futbolista del año no será el único Balón de Oro que se dará en la noche parisiense, en la que también se conocerá a la mejor de las chicas, al mejor portero y al mejor joven.



Pero la principal atención estará centrada en conocer qué jugador ha logrado más votos de entre el jurado de 180 periodistas internacionales encargados de designar al mejor de 2021.



Lewandowski y Benzema al acecho

Lewandowski, de 33 años, tiene menos trofeos que poner encima de la mesa que el argentino, porque el Bayern Munich naufragó en Europa y se conformó con su campeonato y porque Polonia solo sumó un empate en la Eurocopa, pero su instinto goleador sigue intacto, lo que le valió ser el Bota de Oro de la campaña.



Las recompensas colectivas también son el punto débil de la candidatura de Benzema, que no levantó ninguna copa con su equipo ni con su selección, pese a que regresó a la misma tras cinco años de ausencia, lo que ensombrece algo la gran temporada que firmó.



Si el prestigioso premio individual reposara solo sobre las recompensas colectivas el favorito sería el italo-brasileño Jorginho, el único de los postulantes que celebró la Champions League con el Chelsea y la Eurocopa con Italia.

La lista completa

Luis Suárez (URU/Atlético de Madrid)

César Azpilicueta (ESP/Chelsea)

Nicolo Barella (ITA/Inter de Milán)

Karim Benzema (FRA/Real Madrid)

Leonardo Bonucci (ITA/Juventus)

Giorgio Chiellini (ITA/Juventus)

Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City)

Ruben Dias (POR/Manchester City)

Gianluigi Donnarumma (ITA/Milan)

Bruno Fernandes (POR/Manchester United)

Phil Foden (ENG/Manchester City)

Erling Haaland (NOR/Borussia Dortmund)

Jorginho (ITA/Chelsea)

Harry Kane (ENG/Tottenham)

N'Golo Kanté (FRA/Chelsea)

Simon Kjaer (DEN/Milan)

Robert Lewandowski (POL/Bayern Munich)

Romelu Lukaku (BEL/Chelsea)

Riyad Mahrez (ALG/Manchester City)

Lautaro Martínez (ARG/Inter de Milán)

Kylian Mbappé (FRA/PSG)

Lionel Messi (ARG/Barcelona/PSG)

Luka Modric (CRO/Real Madrid)

Gerard Moreno (ESP/Villarreal)

Mason Mount (ENG/Chelsea)

Neymar (BRA/PSG)

Pedri (ESP/Barcelona)

Cristiano Ronaldo (POR/Juventus/Manchester United)

Mohamed Salah (EGY/Liverpool)

Raheem Sterling (ENG/Manchester City)



Balón de Oro femenino

Por segunda vez en su historia, France Football entregará también el Balón de Oro femenino, para el que las favoritas son las cuatro candidatas del Barcelona, las españolas Alexia Putellas, Sandra Paños y Jennifer Hermoso y la holandesa Lieke Martens, ganadoras de la liga nacional y de la Liga de Campeones.



Pedri, favorito para el premio Kopa

El trofeo Kopa reconocerá al mejor sub-21 del año, entre diez candidatos entre los que destaca el español del Barcelona Pedri, ya designado Golden Boy por la revista italiana Tuttosport.



El jugador, de 19 años, es el único sub-21 que también opta al Balón de Oro, lo que le convierte en el máximo favorito para ganar el Kopa.



Junto a él optan al premio los ingleses Mason Greenwood (Manchester United) Jude Bellingham (Borussia Dortmund) y Bukayo Saka (Arsenal), los alemanes Jamal Musiala (Bayern de Múnich) y Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), el belga Jérémy Doku (Rennes), el holandés Ryan Gravenberch (Ajax de Ámsterdam), el estadounidense Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) y el portugués Nuno Mendes (PSG).



El meta italiano Gianluigi Donnarumma aparece como el favorito para levantar el trofeo Yashin, que designa al mejor portero, gracias a su triunfo en la Eurocopa, donde fue considerado el mejor jugador de la competición.

Junto a él optan el belga del Real Madrid Thibaut Courtois, el esloveno del Atlético Madrid Jan Oblak, el argentino del Aston Villa Emiliano Martínez, el costarricense del PSG Keylor Navas, el brasileño del City Ederson, el esloveno del Inter Samir Handanovic, el alemán del Bayern Múnich Manuel Neuer, el danés del Leicester Kasper Schmeichel y el senegalés del Chelsea Edouard Mendy.