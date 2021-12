Coronavirus: cinco casos nuevos en el Atlético de Madrid y tres en Barcelona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, y su entrenador Diego Simeone dieron positivo de COVID-19, informó el club este jueves, mientras que el Barcelona reveló tres nuevos casos que elevan a 9 los de su plantel.

Simeone, el volante español Koke, Griezmann, el defensa mexicano Héctor Herrera y el atacante portugués João Félix "se encuentran aislados en sus domicilios cumpliendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias", reveló el club madrileño.

El Atlético se mide el domingo en su estadio al Rayo Vallecano, que, según la prensa española, en una cifra no confirmada por el club, tiene 17 casos positivos.



El Barcelona por su parte anunció que el lateral estadounidense Sergiño Dest, el volante brasileño Philippe Coutinho y el atacante marroquí Ez Abde dieron positivo de COVID-19, elevando a nueve sus jugadores infectados.



"Los jugadores se encuentran bien de salud y están aislados en su domicilio", afirmó el club en un comunicado.



Además de los mencionados, también dieron positivo en el Barça los franceses Ousmane Dembélé, Clement Lenglet y Samuel Umtiti, los españoles Jordi Alba y Gavi, y el brasileño Daniel Alves.



Según los criterios establecidos por la Federación española y LaLiga, un partido se suspende cuando el equipo afectado no dispone de al menos 13 jugadores, de los cuales cinco tienen que ser del plantel principal



El Barcelona, que visita el domingo al Mallorca, y el Atlético no son los únicos afectados por casos de coronavirus antes de la reanudación de LaLiga este fin de semana tras la pausa navideña.



Los jugadores del Real Madrid Thibaut Courtois, Federico Valverde, Eduardo Camavinga también contrajeron el virus, y hay equipos como la Real Sociedad que registra 10 futbolistas infectados, según informó el club.