Copa AUF Uruguay: Plaza Colonia analiza recibir a Peñarol en Rivera o Paysandú

Peñarol y Plaza Colonia, que eliminaron a Boston River y Cerro Largo respectivamente, chocarán la semana próxima por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay. Aún no se hizo oficial ni el día ni la hora, pero todo apunta a que el partido se juegue el miércoles en la noche.

Por el momento el conjunto Patablanca tiene que definir qué escenario fijará para recibir a Peñarol. En Colonia no puede porque aún la Intendencia todavía no cambió la red lumínica del Suppici y en el Centenario tampoco porque el estadio no estará disponible.

De ese modo, Plaza analiza por estas horas dos opciones: el Atilio Paiva Olivera de la ciudad de Rivera o el Artigas de Paysandú.



Vale recordar que ya están confirmados todos los cruces de cuartos de final: el ganador de Peñarol-Plaza chocará con el vencedor de Rampla Juniors y La Luz. Por el otro lado del cuadro, jugarán: Defensor Sporting-Liverpool y Montevideo City Torque-Progreso.

Cabe destacar que en semifinales será la única instancia donde se jugarán partidos de ida y vuelta.