Copa América en vivo: un estadio colosal, la ausencia de Bielsa, el equipo, qué partidos hay hoy y dónde verlos

La jornada previa al choque por Copa América entre las selecciones de Uruguay y Estados Unidos sigue su curso, con el plantel celeste concentrado en Kansas, donde el pasado sábado tuvo su primer entrenamiento.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa, aunque matemáticamente no están clasificados, tienen un pie y medio adentro de los cuartos de final del certamen. Se medirán al seleccionado anfitrión y el entrenador está barajando la posibilidad de repetir el equipo que venció a Bolivia el jueves.

No te pierdas la cobertura desde Estados Unidos de Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez, enviados de Ovación y El País.