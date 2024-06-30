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El País Ovación Fútbol

Copa América en vivo: un estadio colosal, la ausencia de Bielsa, el equipo, qué partidos hay hoy y dónde verlos

La Celeste se juega el primer puesto y la clasificación en el Grupo C ante una selección que es la anfitriona del torneo. El plantel está ubicado en Kansas.

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Juan Pablo Romero
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Mateo Vázquez
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El Arrowhead Stadium de Kansas donde Uruguay jugará ante Estados Unidos.
El Arrowhead Stadium de Kansas donde Uruguay jugará ante Estados Unidos.
Foto: Juan Pablo Romero.

La jornada previa al choque por Copa América entre las selecciones de Uruguay y Estados Unidos sigue su curso, con el plantel celeste concentrado en Kansas, donde el pasado sábado tuvo su primer entrenamiento.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa, aunque matemáticamente no están clasificados, tienen un pie y medio adentro de los cuartos de final del certamen. Se medirán al seleccionado anfitrión y el entrenador está barajando la posibilidad de repetir el equipo que venció a Bolivia el jueves.

No te pierdas la cobertura desde Estados Unidos de Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez, enviados de Ovación y El País.

La chance de una variante en el once

Más allá de la buena ubicación que tiene Uruguay en el Grupo C y las altas probabilidades de ser líder de su serie, Marcelo Bielsa no hace grandes modificaciones, aunque sí estudia una: el posible ingreso de Rodrigo Bentancur.

¡Entrena la Celeste!

El plantel de Uruguay realiza en la tardecita de Estados Unidos su último entrenamiento de cara al encuentro frente a la selección local por el Grupo C de Copa América en el Swope Soccer Village.

Hay que sumar la multa económica

La Conmebol también le aplicó a Uruguay una sanción desde lo monetario porque que la Asociación Uruguaya de Fútbol fue notificada de una multa de US$ 15.000 por ingresar tarde al campo de juego.

Marcelo Bielsa en el arribo de Uruguay a Kansas por la Copa América.
Marcelo Bielsa en el arribo de Uruguay a Kansas por la Copa América.
Foto: Mateo Vázquez.

Un estadio de gran magnitud

El Arrowhead Stadium de Kansas será el que recibirá el partido entre Uruguay y Estados Unidos y aunque juega el local, se espera un importante apoyo de hinchas de la Celeste en un estadio majestuoso.

Una conferencia sin Marcelo Bielsa

Luego de la suspensión de Conmebol, quien dijo presente en la conferencia de prensa previo al partido de Uruguay fue Diego Reyes y expresó: "Trabajamos como staff hace bastante tiempo y la preparación de los partidos la hacemos colectivamente".

Los hinchas acompañan a todos lados

Historias de fanáticos hay muchos, pero Ovación se cruzó con Santiago quien contó la suya y que tiene muchos detalles especiales.

Bielsa fue suspendido por la Conmebol y no podrá dirigir ante EE.UU.

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, fue suspendido por regresar tarde del entretiempo al campo de juego en el partido que Uruguay goleó 5-0 a Bolivia. Su reemplazante interino será Pablo Quiroga. Más detalles en esta nota.

Marcelo Bielsa en Estados Unidos.
Marcelo Bielsa en Estados Unidos.
Foto: @Uruguay.

Franco Israel: su emoción por el himno, lo que les pide Bielsa y el mote de ser "favoritos"

Franco Israel transmitió su alegría por vivir esta Copa América, más después de semanas de incertidumbre donde estuvo en duda producto de una lesión en la rodilla con el Sporting de Portugal, equipo con el que salió campeón de la liga lusa. Sus declaraciones, en esta nota.

Sergio Rochet, Santiago Mele y Franco Israel, los arquero de la selección de Uruguay en la Copa América 2024
Sergio Rochet, Santiago Mele y Franco Israel, los arquero de la selección de Uruguay en la Copa América 2024.
Foto: AUF

Olaza: "El DT no te deja relajar. Uruguay es un equipo valiente que siempre va a buscar el resultado”

El lateral izquierdo de Uruguay habló en rueda de prensa y se refirió a la actualidad de la selección. Destacó varias facetas del equipo, opinó sobre el posible rival de cuartos de final y se expresó acerca de su debut ante Bolivia. Las declaraciones de Olaza las encontrás acá.

Lucas Olaza recibe su regalo en la selección uruguaya.
Lucas Olaza recibe su regalo en la selección uruguaya.
Foto: Prensa AUF.

Ecuador se enfrenta a México y Venezuela va con Jamaica

La jornada copera tendrá actividad por duplicado a partir de las 21:00 horas de este domingo. Será con el encuentro entre México y Ecuador primero y Jamaica y Venezuela en simultáneo. Los transmit en DSports, DGO, AUFTV, FLOW y cableoperadores del interior.

Yeferson Soteldo con la camiseta de Venezuela.
Yeferson Soteldo con la camiseta de Venezuela.
Foto: AFP.

El probable 11 de Uruguay para jugar ante Estados Unidos el lunes

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, ya está pensando en la próxima alineación y tiene en la cabeza un equipo titular definido. Según pudo saber Ovación, hay grandes posibilidades de que los mismos 11 que vencieron a Bolivia repitan desde el arranque. Más detalles en esta nota.

Marcelo Bielsa en la Copa América 2024 frente a Bolivia
Marcelo Bielsa en la Copa América 2024 frente a Bolivia.
Foto: AFP.

¡Bienvenidos a una nueva jornada de cobertura de la selección de Uruguay en la Copa América 2024!

La selección uruguaya entrenó por primera vez en Kansas, en el complejo Swope, ya pensando en el cruce de este lunes a las 22 horas ante Estados Unidos. Luego de la goleada por 5-0 ante Bolivia, el plantel estuvo acompañado por dirigentes, entre ellos los integrantes del Ejecutivo de la AUF Eduardo Mosegui y Aldo Gioia.

Mathías Olivera aprovechó las últimas horas para compartir tiempo con su familia y se sacó fotos con quienes se acercaron al hall a saludar. Así comenzamos una nueva jornada de cobertura con el trabajo de Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez —enviados de Ovación y El País— desde Estados Unidos.

Mathías Olivera vs Bolivia- Copa América 2024.
Mathías Olivera vs Bolivia- Copa América 2024.
Foto: AFP.

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