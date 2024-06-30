Copa América en vivo: un estadio colosal, la ausencia de Bielsa, el equipo, qué partidos hay hoy y dónde verlos

La jornada previa al choque por Copa América entre las selecciones de Uruguay y Estados Unidos sigue su curso, con el plantel celeste concentrado en Kansas, donde el pasado sábado tuvo su primer entrenamiento.
Los dirigidos por Marcelo Bielsa, aunque matemáticamente no están clasificados, tienen un pie y medio adentro de los cuartos de final del certamen. Se medirán al seleccionado anfitrión y el entrenador está barajando la posibilidad de repetir el equipo que venció a Bolivia el jueves.
No te pierdas la cobertura desde Estados Unidos de Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez, enviados de Ovación y El País.
👊🏼 ¡𝙑𝘼𝘼𝘼𝘼𝘼𝘼𝙈𝙊𝙎!— Selección Uruguaya (@Uruguay) June 30, 2024
Primer entrenamiento en Kansas City#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/6mxouZZp8H
La chance de una variante en el once
Más allá de la buena ubicación que tiene Uruguay en el Grupo C y las altas probabilidades de ser líder de su serie, Marcelo Bielsa no hace grandes modificaciones, aunque sí estudia una: el posible ingreso de Rodrigo Bentancur.
Rodrigo Bentancur tiene posibilidades de ser titular contra Estados Unidos. Bielsa hizo un trabajo con cuatro volantes: Valverde, Ugarte, De la Cruz y el nacido en Nueva Helvecia. Veremos si el DT repite el 11 este lunes o hace esa modificación. pic.twitter.com/OwreV5w5Si— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) July 1, 2024
¡Entrena la Celeste!
El plantel de Uruguay realiza en la tardecita de Estados Unidos su último entrenamiento de cara al encuentro frente a la selección local por el Grupo C de Copa América en el Swope Soccer Village.
Este es el Complejo Swope Soccer Village, ubicado a 15 minutos del hotel de @Uruguay, donde la Celeste volverá a entrenar en dos grupos en el último movimiento antes del partido con 🇺🇸. A las 21 de URU los medios podremos observar los primeros 15 minutos. pic.twitter.com/RAJt3RvNtw— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 30, 2024
Hay que sumar la multa económica
La Conmebol también le aplicó a Uruguay una sanción desde lo monetario porque que la Asociación Uruguaya de Fútbol fue notificada de una multa de US$ 15.000 por ingresar tarde al campo de juego.
Un estadio de gran magnitud
El Arrowhead Stadium de Kansas será el que recibirá el partido entre Uruguay y Estados Unidos y aunque juega el local, se espera un importante apoyo de hinchas de la Celeste en un estadio majestuoso.
Este es el Arrowhead Stadium donde mañana van a jugar Uruguay y Estados Unidos por la tercera fecha del Grupo C de la Copa América. Fue inaugurado en 1972 y tiene una capacidad de 76.416 espectadores. En 2010 fue reformado por última vez. pic.twitter.com/wbL4MO9yuk— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 30, 2024
Una conferencia sin Marcelo Bielsa
Luego de la suspensión de Conmebol, quien dijo presente en la conferencia de prensa previo al partido de Uruguay fue Diego Reyes y expresó: "Trabajamos como staff hace bastante tiempo y la preparación de los partidos la hacemos colectivamente".
Diego Reyes, ayudante técnico de Marcelo Bielsa:— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 30, 2024
🗣️ “Esta sanción nunca es bien tomada, es un aspecto negativo. Tomamos la prudencia, pero hubo imponderables. La preparación de los partidos es colectiva. Tenemos la tranquilidad que, aunque no esté Marcelo, trabajamos igual”. pic.twitter.com/FBy10XMeKQ
Los hinchas acompañan a todos lados
Historias de fanáticos hay muchos, pero Ovación se cruzó con Santiago quien contó la suya y que tiene muchos detalles especiales.
Santiago manejó 14 horas desde Atlanta para ver por primera vez en su vida a @Uruguay. Desde los 3 vive en 🇺🇸. Tiene tatuado el contorno del país, la pluma del tero y tiene reservada la espalda por si a 🇺🇾 le va bien en la Copa América. pic.twitter.com/2pDxB06O4X— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 30, 2024
Bielsa fue suspendido por la Conmebol y no podrá dirigir ante EE.UU.
El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, fue suspendido por regresar tarde del entretiempo al campo de juego en el partido que Uruguay goleó 5-0 a Bolivia. Su reemplazante interino será Pablo Quiroga. Más detalles en esta nota.
Franco Israel: su emoción por el himno, lo que les pide Bielsa y el mote de ser "favoritos"
Franco Israel transmitió su alegría por vivir esta Copa América, más después de semanas de incertidumbre donde estuvo en duda producto de una lesión en la rodilla con el Sporting de Portugal, equipo con el que salió campeón de la liga lusa. Sus declaraciones, en esta nota.
Olaza: "El DT no te deja relajar. Uruguay es un equipo valiente que siempre va a buscar el resultado”
El lateral izquierdo de Uruguay habló en rueda de prensa y se refirió a la actualidad de la selección. Destacó varias facetas del equipo, opinó sobre el posible rival de cuartos de final y se expresó acerca de su debut ante Bolivia. Las declaraciones de Olaza las encontrás acá.
Ecuador se enfrenta a México y Venezuela va con Jamaica
La jornada copera tendrá actividad por duplicado a partir de las 21:00 horas de este domingo. Será con el encuentro entre México y Ecuador primero y Jamaica y Venezuela en simultáneo. Los transmit en DSports, DGO, AUFTV, FLOW y cableoperadores del interior.
El probable 11 de Uruguay para jugar ante Estados Unidos el lunes
El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, ya está pensando en la próxima alineación y tiene en la cabeza un equipo titular definido. Según pudo saber Ovación, hay grandes posibilidades de que los mismos 11 que vencieron a Bolivia repitan desde el arranque. Más detalles en esta nota.
¡Bienvenidos a una nueva jornada de cobertura de la selección de Uruguay en la Copa América 2024!
La selección uruguaya entrenó por primera vez en Kansas, en el complejo Swope, ya pensando en el cruce de este lunes a las 22 horas ante Estados Unidos. Luego de la goleada por 5-0 ante Bolivia, el plantel estuvo acompañado por dirigentes, entre ellos los integrantes del Ejecutivo de la AUF Eduardo Mosegui y Aldo Gioia.
Mathías Olivera aprovechó las últimas horas para compartir tiempo con su familia y se sacó fotos con quienes se acercaron al hall a saludar. Así comenzamos una nueva jornada de cobertura con el trabajo de Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez —enviados de Ovación y El País— desde Estados Unidos.