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El País Ovación Fútbol

Columbus 2-3 Inter Miami: Luis Suárez anotó uno de los goles y consiguió su primer trofeo en Estados Unidos

Fue victoria del equipo de Gerardo Martino, pese al gol de Diego Rossi, y de esta manera se convirtió en el mejor equipo de la temporada regular de la MLS.

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Lionel Messi y Luis Suárez celebran uno de los goles de Inter Miami ante Columbus Crew.
Lionel Messi y Luis Suárez celebran uno de los goles de Inter Miami ante Columbus Crew.
Foto: AFP.

Redacción El País
Nueva presentación por la MLS para el Inter Miami de Luis Suárez. En esta ocasión le tocaba medirse al Columbus Crew de Diego Rossi en un encuentro que terminó siendo clave para el Pistolero.

Es que su equipo se quedó con la victoria por 3-2, anotó un gol y no solo consiguió su primer trofeo con Las Garzas, también se convirtió en el uruguayo con más consagraciones llegando a 26.

90+10' | ¡Final del partido!

Inter Miami se impuso por 3-2 ante Columbus Crew en un partido que tuvo goles de Diego Rossi y Luis Suárez y que le dio el título de mejor equipo de la temporada regular a los del Pistolero.

62' | ¡Roja en Columbus Crew!

En apenas cinco minutos, Rudy Camacho vio dos tarjetas amarillas que lo sacaron del partido y dejaron al conjunto local con un hombre de menos en el campo de juego.

45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!

Ya juegan el complemento Columbus Crew e Inter Miami por una nueva fecha de la MLS.

Lionel Messi define para poner uno de los goles de Inter Miami ante Columbus Crew.
Lionel Messi define para poner uno de los goles de Inter Miami ante Columbus Crew.
Foto: AFP.

45+6' | ¡Final del primer tiempo!

Con dos goles de Lionel Messi, el equipo de Luis Suárez está ganando jugando como visitante frente al Columbus Crew.

40' | El Pistolero buscó sorprender al arquero

Unos metros por delante de la mitad de la cancha, Luis Suárez vio al arquero adelantado y buscó rematar por arriba, aunque le salió un tanto débil y contuvo el guardameta.

34' | Se salvó Inter Miami

Federico Redondo despejó, dejó la pelota corta y el balón le cayó a Christian Ramírez que remató de primera y su disparo se fue apenas ancho del arco de Callender.

24' | El gol anulado esta vez fue para Inter Miami

Marcelo Weigandt había adelantado a la visita tras un centro de Lionel Messi, pero se sancionó posición adelantada y por lo tanto el gol no subió al marcador.

El once de Inter Miami para enfrentar a Columbus Crew por la MLS.
El once de Inter Miami para enfrentar a Columbus Crew por la MLS.
Foto: @InterMiami.

20' | Columbus Crew se adueña de la pelota

El equipo local salió desde el arranque en busca del gol y aunque no pudo anotar uno que suba en el marcador, se ha mostrado dominador del balón y buscando el área del Inter Miami.

7' | Columbus se adelantó, pero el gol fue anulado

Cucho Hernández ponía en ventaja al equipo local, pero el delantero colombiano estaba en posición adelantada y eso evitó que el tanto subiera al marcador.

0' | ¡Comenzó el partido!

Ya juegan Columbus Crew e Inter Miami por una nueva fecha de la MLS de Estados Unidos con duelo uruguayo incluido: Diego Rossi ante Luis Suárez.

Diego Rossi y Luis Suárez son titulares

Uno en Columbus Crew y el otro en Inter Miami, pero ambos desde el arranque en sus respectivos equipos.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Columbus Crew vs. Inter Miami!

Dos uruguayos cara a cara por la MLS. Diego Rossi ante Luis Suárez en un partido donde el Pistolero puede levantar el título de mejor equipo de la temporada regular.

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