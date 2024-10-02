Columbus 2-3 Inter Miami: Luis Suárez anotó uno de los goles y consiguió su primer trofeo en Estados Unidos

Redacción El País

Nueva presentación por la MLS para el Inter Miami de Luis Suárez. En esta ocasión le tocaba medirse al Columbus Crew de Diego Rossi en un encuentro que terminó siendo clave para el Pistolero.

Es que su equipo se quedó con la victoria por 3-2, anotó un gol y no solo consiguió su primer trofeo con Las Garzas, también se convirtió en el uruguayo con más consagraciones llegando a 26.