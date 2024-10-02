Columbus 2-3 Inter Miami: Luis Suárez anotó uno de los goles y consiguió su primer trofeo en Estados Unidos

Redacción El País
Nueva presentación por la MLS para el Inter Miami de Luis Suárez. En esta ocasión le tocaba medirse al Columbus Crew de Diego Rossi en un encuentro que terminó siendo clave para el Pistolero.
Es que su equipo se quedó con la victoria por 3-2, anotó un gol y no solo consiguió su primer trofeo con Las Garzas, también se convirtió en el uruguayo con más consagraciones llegando a 26.
90+10' | ¡Final del partido!
Inter Miami se impuso por 3-2 ante Columbus Crew en un partido que tuvo goles de Diego Rossi y Luis Suárez y que le dio el título de mejor equipo de la temporada regular a los del Pistolero.
83' | ¡Columbus Crew erró un penal!
Drake Callender se agigantó atajó el penal del Cucho Hernández e Inter Miami sigue arriba en el marcador.
¿Estamos entretenidos? 🚫 pic.twitter.com/fNduWHhwWg— MLS Español (@MLSes) October 3, 2024
62' | ¡Roja en Columbus Crew!
En apenas cinco minutos, Rudy Camacho vio dos tarjetas amarillas que lo sacaron del partido y dejaron al conjunto local con un hombre de menos en el campo de juego.
60' | ¡Gol de Columbus Crew!
El colombiano Cucho Hernández cambió penal por gol y ahora el local se vuelve a poner a un tanto de la igualdad.
Cucho buries the penalty. It's 2-3 in Columbus. Not over yet!— Major League Soccer (@MLS) October 3, 2024
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47' | ¡Gol de Inter Miami!
Luis Suárez no dejó ni festejar el descuento a Columbus Crew porque aprovechó un grosero error de la defensa para poner su gol y volver a estirar la ventaja a dos goles.
Cabezazo de @LuisSuarez9 para darnos el tercero de la noche 💥 pic.twitter.com/H044cHLv7y— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 3, 2024
46' | ¡Gol de Columbus Crew!
Diego Rossi, con el complemento recién iniciado, definió a colocar y con un golazo descontó para el equipo local que ahora cae por un gol.
NOT. SO. FAST.@ColumbusCrew strikes 20 seconds into the second half. We have a game! pic.twitter.com/CcJvGWaZlB— Major League Soccer (@MLS) October 3, 2024
45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya juegan el complemento Columbus Crew e Inter Miami por una nueva fecha de la MLS.
45+6' | ¡Final del primer tiempo!
Con dos goles de Lionel Messi, el equipo de Luis Suárez está ganando jugando como visitante frente al Columbus Crew.
45+5' | ¡Gol de Inter Miami!
Luis Suárez generó la falta al borde del área y Lionel Messi la transformó en gol. Notable tiro libre del argentino que pone su doblete y estira la ventaja de Las Garzas.
MESSIIIIIIIIII!!!— Major League Soccer (@MLS) October 3, 2024
Messi magic again to get his brace. 🪄 pic.twitter.com/tqT4Md1ydO
45' | ¡Gol de Inter Miami!
Lionel Messi recibió una gran asistencia de Jordi Alba, bajó la pelota, peleó para controlarla y definió ante la salida del arquero para poner el 1-0.
Jordi Alba 🔗 Leo Messi@InterMiamiCF have the lead! pic.twitter.com/GQMsIdXk7k— Major League Soccer (@MLS) October 3, 2024
40' | El Pistolero buscó sorprender al arquero
Unos metros por delante de la mitad de la cancha, Luis Suárez vio al arquero adelantado y buscó rematar por arriba, aunque le salió un tanto débil y contuvo el guardameta.
34' | Se salvó Inter Miami
Federico Redondo despejó, dejó la pelota corta y el balón le cayó a Christian Ramírez que remató de primera y su disparo se fue apenas ancho del arco de Callender.
24' | El gol anulado esta vez fue para Inter Miami
Marcelo Weigandt había adelantado a la visita tras un centro de Lionel Messi, pero se sancionó posición adelantada y por lo tanto el gol no subió al marcador.
20' | Columbus Crew se adueña de la pelota
El equipo local salió desde el arranque en busca del gol y aunque no pudo anotar uno que suba en el marcador, se ha mostrado dominador del balón y buscando el área del Inter Miami.
7' | Columbus se adelantó, pero el gol fue anulado
Cucho Hernández ponía en ventaja al equipo local, pero el delantero colombiano estaba en posición adelantada y eso evitó que el tanto subiera al marcador.
0' | ¡Comenzó el partido!
Ya juegan Columbus Crew e Inter Miami por una nueva fecha de la MLS de Estados Unidos con duelo uruguayo incluido: Diego Rossi ante Luis Suárez.
Diego Rossi y Luis Suárez son titulares
Uno en Columbus Crew y el otro en Inter Miami, pero ambos desde el arranque en sus respectivos equipos.
Our squad tonight taking on Inter Miami CF 🙌#Crew96 | @EaseLogistics pic.twitter.com/1hLVNLiIZk— The Crew (@ColumbusCrew) October 2, 2024
Tonight’s starting XI 👊💗— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 2, 2024
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¡Bienvenidos al minuto a minuto de Columbus Crew vs. Inter Miami!
Dos uruguayos cara a cara por la MLS. Diego Rossi ante Luis Suárez en un partido donde el Pistolero puede levantar el título de mejor equipo de la temporada regular.