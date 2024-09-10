Colombia 2-1 Argentina por Eliminatorias: mirá los goles cafeteros en el buen triunfo ante la albiceleste

Redacción El País
La selección de Colombia superó 2-1 a su par de Argentina por la octava fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El conjunto local se “tomó revancha” por la final de la Copa América 2024 que perdió frente al combinado albiceleste.
El equipo que dirige técnicamente el argentino Néstor Lorenzo se puso arriba en el marcador tras un buen cabezazo de Yerson Mosquera en el minuto 25. Ni bien comenzó el complemento, Argentina alcanzó el empate tras un error de James Rodríguez que capitalizó muy bien Nicolás González en el minuto 48.
El conjunto cafetero volvió a dominar el resultado tras un penal que el árbitro chileno Piero Mazza pitó a instancias del VAR. James Rodríguez agarró la pelota y la clavó en el ángulo para sentenciar el 2-1 final a favor de Colombia. En consecuencia a esto, los cafeteros volvieron a ganarle a Argentina como local por Eliminatorias después de 17 años.
¡Terminó el partido!
La selección de Colombia se tomó una especie de revancha por lo ocurrido en la Copa América: superó 2-1 a Argentina en el Metropolitano de Barranquilla.
De esta manera, el conjunto cafetero volvió a ganarle a la albiceleste después de 17 años como local por las Eliminatorias sudamericanas: la última vez se dio el 20 de noviembre de 2007 por 2-1 en el Camping de Bogotá.
77' | Argentina apura en busca del empate
La selección que dirige Lionel Scaloni intenta por todos los medios: presiona y tiene la pelota, aunque le falta el "último pase" para poder generarle peligro al guardameta Camilo Vargas.
Una de las mejores: se trató de una gran apilada de Lautaro Martínez, pero en el momento que iba a disparar fue bloqueado por Daniel Muñoz.
60' | James Rodríguez vuelve a poner a Colombia arriba en el marcador
Tras revisar la acción por medio del VAR, el árbitro Piero Mazza cobró el penal a favor de Colombia tras una falta de Nicolás Otamendi sobre Daniel Muñoz.
El que tomó la responsabilidad de ejecutarlo fue James Rodríguez, quien la cruzó y la puso en el ángulo para decretar el 2-1 en el minuto 60.
Desde los 11 pasos James vence al Dibu Martínez y pone a su país arriba otra vez. pic.twitter.com/aRzv0M3TpT— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 10, 2024
48' | Nicolás González marca el empate
James Rodríguez jugó muy mal la pelota y eso le permitió a Nicolás González irse rumbo al área colombiana, enfrentar a Camilo Vargas y establecer el 1-1 en el minuto 48 del segundo tiempo.
¡Gol de camerino! James regala la pelota y Nicolás González aprovecha para empatar el duelo. pic.twitter.com/rrG8luj72a— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 10, 2024
¡Arrancó el complemento!
Los cafeteros se imponen por 1-0 ante la vigente campeona del mundo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla.
Se terminó la primera parte
La selección de Colombia supera 1-0 a Argentina al termino del primer tiempo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla por la octava fecha de las Eliminatorias. El gol lo convirtió el zaguero Yerson Mosquera en el minuto 25.
43' | Gran salvada de Mosquera
Después de un tiro de esquina, la pelota quedó en el área colombiana y la consiguió Lisandro Martínez, quien se dio media vuelta para pegarle de lleno al arco de Vargas.
Sin embargo, justo apareció Yerson Mosquera para bloquear el disparo del futbolista del Manchester United y mantener el cero en su arco.
25' | Mosquera pone a los locales arriba en el marcador
James Rodríguez desbordó por el sector izquierdo, levantó un centro para que Yerson Mosquera ingresara en solo por el segundo palo y, de cabeza, pusiera el 1-0 en el minuto 25 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla.
¡Explota el estadio de Barranquilla!— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 10, 2024
Yerson Mosquera adelanta a Colombia. pic.twitter.com/DvPPaVQdMC
17' | Casi marca De Paul
La selección argentina hilvanó su primera acción de peligro en el encuentro a los 17 minutos, donde participaron sus dos centrodelanteros.
La inició Lautaro Martínez, siguió con Julián Álvarez, quien asistió a Rodrigo de Paul para que disparara desde afuera del área y la pelota pasara por encima del travesaño del arquero Vargas.
12'| Grave error de Vargas
El arquero Vargas se confió en una salida con la pelota, Julián Álvarez lo presionó, se la quitó, definió y pasó muy cerca del arco.
¡Comenzó el partido!
Colombia y Argentina igualan sin goles en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la octava fecha de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.
Colombia 2-1 Argentina
Cancha: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Árbitro: Piero Maza (Chile)
Asistentes: José Retamal y Miguel Rocha (Chile)
Cuarto Árbitro: Crsitian Garay (Chile)
VAR: Juan Lara y Benjamín Saravia (Chile)
Colombia
Camilo Vargas
Daniel Muñoz, Yerson Mosquera (88' Juan Cabal), Jhon Lucumí, Johan Mojica
Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias (79' Kevin Castaño)
James Rodríguez (90+3' Juan Portilla), Jhon Durán (79' Jhon Córdoba), Luis Díaz.
DT: Néstor Lorenzo.
Argentina
Emiliano Martínez
Gonzalo Montiel (46' Nahuel Molina), Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez (64' Marcos Acuña)
Rodrigo de Paul (74' Giovanni Lo Celso), Leandro Paredes (64' Alexis Mac Allister), Enzo Fernández (85' Paulo Dybala), Nicolás González
Julián Álvarez, Lautaro Martínez.
DT: Lionel Scaloni.
Amarillas: 21' Gonzalo Montiel (A), 79' Jhon Durán (C), 90' Camilo Vargas (C).
Gol: 25' Yerson Mosquera (C), 48' Nicolás González (A), 60' James Rodríguez de penal (C).