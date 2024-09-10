Colombia 2-1 Argentina por Eliminatorias: mirá los goles cafeteros en el buen triunfo ante la albiceleste

Redacción El País

La selección de Colombia superó 2-1 a su par de Argentina por la octava fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El conjunto local se “tomó revancha” por la final de la Copa América 2024 que perdió frente al combinado albiceleste.

El equipo que dirige técnicamente el argentino Néstor Lorenzo se puso arriba en el marcador tras un buen cabezazo de Yerson Mosquera en el minuto 25. Ni bien comenzó el complemento, Argentina alcanzó el empate tras un error de James Rodríguez que capitalizó muy bien Nicolás González en el minuto 48.

El conjunto cafetero volvió a dominar el resultado tras un penal que el árbitro chileno Piero Mazza pitó a instancias del VAR. James Rodríguez agarró la pelota y la clavó en el ángulo para sentenciar el 2-1 final a favor de Colombia. En consecuencia a esto, los cafeteros volvieron a ganarle a Argentina como local por Eliminatorias después de 17 años.