Cóccaro, el uruguayo del que hablan en Argentina: su admiración por Tabárez y el origen del bigote

Huracán sonríe en la vecina orilla. Viene de ganarle el clásico a San Lorenzo y tiene a un uruguayo que sorprendió a todos con sus buenos rendimientos: Matías Cóccaro. Lleva 4 goles en 10 presencias con la camiseta del Globo y puso la asistencia para el gol del triunfo ante el Ciclón.

El uruguayo de 23 años, nacido en el pueblo de Pirarajá (Lavalleja), se presentó por Parque Patricios hace un puñado de meses, firmó un vínculo hasta julio de 2022. "En lo personal, buscaba una liga más competitiva que la uruguaya. Yo quería tener una revancha en la Argentina, creo que esta es mi revancha", dijo a radio La Red.

Un paso fugaz y traumático por las juveniles de Atlético Tucumán le despertó el deseo. “En ese momento no supe aprovechar la oportunidad, era muy joven, capaz que cometí muchos errores, ahora estoy mucho más maduro”, contó el delantero que supo transpirar también en trabajos ciertamente forzados: cortaba leñas y hasta repartió electrodomésticos.



Jugó en Lavalleja Fútbol Club desde los 15 años, tuvo pasos breves por Cagliari y el fútbol de Bélgica hasta que recaló en Rampla Juniors, el equipo del que se manifiesta hincha, y Villa Teresa. Dos años atrás, llegó a Montevideo City Torque donde reimpusló su carrera.



Admira a Óscar Washington Tabárez y tras el análisis de su continuidad que hizo la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), expresó: "No hay que olvidarse que nos convirtió en ganadores, está preparado para convencer al grupo de que puede clasificarlo al Mundial".



Se define como un "bicho raro" y es que tiene un poco de eso. Cuando grita un gol se cuelga en el alambrado, como los delanteros de antes. Tan de antes es, que no suele tener representante: "En el fútbol muy poca gente le da valor a la palabra, ese es mi contrato, como un apretón de manos".

Y a su vez ese "ser de antes" se caracteriza en su bigote: "Era raro ver a un tipo tan joven con bigote. Bueno, siempre fui un bicho raro. Ahora es así, la gente me identifica por el bigote", confesó quien lo utilizó desde los 18 años ya que uno de sus cantantes preferidos es Freddie Mercury y por su afición por El Zorro.



Precisamente El Zorro lo identificó el último fin de semana cuando celebró el triunfo clásico con una capa y un antifaz: "Era una sorpresa que teníamos con Pato (Toranzo, un símbolo del club), ya me había dicho que lo tenía que hacer. Estaban las condiciones dadas y se hizo".