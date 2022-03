Los clubes votaron que no habrá VAR hasta que se puedan cubrir los ocho partidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Consejo de Liga de Primera División del fútbol uruguayo decidió que no habrá VAR en ningún partido más hasta tanto la herramienta no se pueda utilizar en todos los partidos, lo cual no ocurrirá al menos hasta abril, según adelantaron a Ovación desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Por mayoría se adoptó esta resolución, que fue votada en contra por Nacional y en la cual Peñarol (al igual que Montevideo City Torque) se abstuvo. Básicamente la moción que se puso a consideración de los clubes fue: VAR para todos o para ninguno. Y se eligió para ninguno. Sin embargo, quedó claro que la posición de los grandes es contraria a la del resto de las instituciones, por lo cual todavía puede correr agua bajo el puente.

El poder político que tienen Nacional y Peñarol puede llevar a que esto no sea definitivo. No debe olvidarse que ambos pidieron a la AUF que hubiera videoarbitraje en el clásico que disputaron el pasado domingo y lo tuvieron.

GRANDES Nacional y Peñarol volverán a pedir VAR para el clásico Los delegados de Nacional y Peñarol que concurrieron al Consejo de Liga no votaron afirmativamente la moción ganadora de que no haya VAR hasta que se puedan cubrir todos los partidos, pero además dejaron sentada su posición para el futuro. Tal como hicieron para el clásico de la cuarta fecha del Torneo Apertura, volverán a solicitarlo para el del Clausura en caso de que todavía no esté habilitada la herramienta y seguramente lo harán también para el Intermedio en caso de que deban enfrentarse.

La idea del sorteo calificado

Durante las últimas 24 horas se habló mucho de la posibilidad de que existiera un sorteo calificado. ¿Qué significaba esto? Que a los equipos se les diera un puntaje de acuerdo a sus posiciones en la tabla al término de cada fecha (1 al primero, 2 al segundo y así sucesivamente hasta 16 al decimosexto) y luego, al sumar los puntajes de los clubes que se enfrentaran, se les otorgara cierta cantidad de bolillas para sortear tres partidos que tuvieran VAR.

El procedimiento era demasiado complicado de entender y ni siquiera llegó a tratarse porque los clubes se mantuvieron firmes en su posición de para todos o para ninguno. Según se explicó desde la AUF, la idea de que existiera este sorteo calificado era darle más importancia a los equipos que tengan enfrentamientos con más puntaje, con el objetivo de que el VAR no cayera en partidos en los que poco se jugaba, sobre todo ahora en el Apertura en donde no se definen todavía posiciones de copas ni de permanencia.

No todos tienen VAR por medida gremial

Otro punto que se aclaró a Ovación desde la AUF es que bien podrían cubrirse los ocho partidos con VAR, para lo cual se podría dividir la etapa en cuatro días (como ya se hace, entre viernes y lunes) y fijar dos partidos por día. Sin embargo, esto quedó descartado por una medida gremial adoptada por los árbitros.

En su afán de que todos los jueces de Primera sean capacitados (algo más de 30) sean capacitados, la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) le comunicó a la AUF que se decidió que no habrá VAR en más de tres partidos por fecha hasta tanto no estén todos capacitados. Es por eso que iba a hacerse el sorteo: para elegir esos tres partidos con videoarbitraje.

Incluso se recordó que en el pasado Clausura se llegaron a hacer hasta cinco partidos en una fecha, ya que la combinación de enfrentamientos daba que había 10 equipos que habían firmado su conformidad con que hubiera VAR en sus duelos y jugaban entre sí.

¿Cuándo podrá haber VAR?

En base a todo esto, la pregunta que surge es: ¿habrá VAR en el Apertura o recién en el Clausura? La resolución que se tomó en el Consejo de Liga fue que cuando todos los árbitros estén capacitados, inmediatamente se habilitará el uso del VAR en todos los partidos.

Esto habilita a que en el Apertura podría haber VAR. Y, según se informó desde la AUF a Ovación, si se empezara inmediatamente con los cursos para los árbitros, podrían estar todos habilitados en abril. Sin embargo, es difícil que den los tiempos porque luego debe haber una certificación de Conmebol, la cual por cierto se sigue esperando para quienes se capacitaron en enero.