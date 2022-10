Champions League: hora y dónde ver los partidos de este martes con presencia celeste

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fase de grupos de la UEFA Champions League entra en su etapa de definición ya que solo restan dos fechas y una de ellas será la que se dispute esta semana entre martes y miércoles.

Varios equipos apuestan a sentenciar su clasificación a octavos de final esta misma jornada, aunque también hay otros que buscan no quedar eliminados o no caer a la Europa League al terminar terceros.

En la jornada de este martes solo habrá una presencia uruguaya y es la de Álvaro Rodríguez que forma parte del plantel de Real Madrid que viajó a Alemania para enfrentar al RB Leipzig.

Cabe recordar que para este duelo es baja Federico Valverde quien salió sentido el último fin de semana y no tendrá minutos por Champions League para cuidarlo de cara a lo que viene.

Hora y dónde ver cada uno de los partidos: