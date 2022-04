Cerro venció a Atenas en el arranque de la tercera fecha de la Segunda División

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con gol de Nicolás González, a los 37 minutos del primer tiempo, Cerro venció 1-0 a Atenas de San Carlos en el inicio de la tercera fecha del Torneo Competencia de la Segunda División Profesional.

Fue el primer triunfo para el conjunto albiceleste tras un inicio con dos derrotas.

El otro encuentro de la jornada lo protagonizarán Villa Española y Progreso desde las 16.00 horas.



La jornada se completará mañana, en la que se darán dos choques interesantes: el clásico del muro entre Central Español y Miramar Misiones en el Palermo (al mediodía y televisado) y luego a las 16.00 el enfrentamiento entre La Luz (el sorprendente líder del certamen al venir de la C y ser el único con dos partidos ganados) y Juventud, su escolta.



Los otros dos partidos serán: Uruguay Montevideo vs. Racing (a las 10.00, también televisado) y Rampla Juniors vs. Sud América (16.00).