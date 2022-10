Cerro Largo y Peñarol por el Torneo Clausura: dónde verlo, precio de entradas y probables alineaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una de las peores actuaciones de Peñarol en la historia del Campeonato Uruguayo tendrá hoy su punto final en Melo, donde el mirasol visitará a Cerro Largo en la última fecha del Torneo Clausura.

Desde la hora 19:00 (VTV Plus y Star+), el equipo de Leonardo Ramos enfrentará al arachán, que jugará sin el peso que tenía en fechas anteriores ya que se salvó del descenso y tomó aire, aunque hoy va por tres puntos que le servirán y mucho para la temporada 2023 ya que la comenzará algo comprometido en la zona roja de la tabla.

Lo cierto es que para el carbonero el de hoy será un partido con escaso atractivo porque solamente tiene en juego la posición final en la Tabla Anual, que determinará su cupo para la Copa Sudamericana, el premio consuelo que el club tendrá luego de una muy mala actuación a nivel local en este 2022.

El aurinegro saldrá a jugar con la obligación de ganar para buscar tres puntos que lo catapulten un poco más en la acumulada pues al día de hoy es Uruguay 4 de cara a la Copa Sudamericana y si termina en esa posición se enfrentará a Uruguay 1, que hoy es Boston River.

Ese es el único objetivo que hoy tiene el carbonero porque en lo que va del año no logró cumplir con los otros.

Peñarol no peleó por el Torneo Apertura, quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, no accedió a la final del Torneo Intermedio, no compitió por el Torneo Clausura y como por si eso fuera poco, no consiguió la clasificación a la edición 2023 de la Copa Libertadores.

Los jugadores de Peñarol tras la derrota con Cerro Largo en el Apertura. Foto: Estefanía Leal.

Es por eso que esta tarde el equipo de Leonardo Ramos buscará cerrar el Campeonato Uruguayo con una sonrisa en Melo para también poder cortar la racha de tres encuentros sin triunfos en lo que va de este torneo.

Es que el mirasol viene de perder con Plaza Colonia en el Estadio Campeón del Siglo, luego iba 2-1 abajo con Boston River en el Parque Viera y el encuentro se suspendió por incidentes y el fin de semana pasado igualó como local 1-1 con River Plate.

Jugando en el Estadio Arquitecto Ubilla de Melo, Peñarol tendrá el desafío de ganar en un escenario siempre difícil en un partido que además, será especial para Mario Saralegui, el entrenador arachán.

Es que el artiguense de 63 años, identificado plenamente con Peñarol, volverá a enfrentar al club de sus amores después de casi cinco años y lo hará por sexta vez ya que solo tiene cinco antecedentes ante el mirasol como técnico.

Mario Saralegui suma cinco partidos frente a Peñarol con un triunfo, dos derrotas y dos empates. La única victoria fue el 11 de noviembre de 2007, día en el que Progreso, con el artiguense al mando, dio la nota y goleó 3-0 al mirasol con tantos de Maximiliano Lombardi, Jorge Ramírez y Mathías Riquero.

El 26 de mayo de 2013 dirigiendo a Juventud de Las Piedras, Saralegui perdió 5-1 con el aurinegro y los últimos tres choques ante Peñarol fueron dirigiendo a Liverpool.

El 30 de abril de 2016 cayó 1-0, el 29 de agosto de 2016 igualó sin goles y ese resultado se repitió nuevamente el 11 de febrero de 2017.

Leonardo Ramos en el Plaza Colonia-Peñarol. Foto: Francisco Flores.

Venta de entradas hoy en la sede de Cerro Largo

De cara al partido que hoy jugarán Cerro Largo y Peñarol desde la hora 19:00 (VTV Plus y Star+) en el Estadio Arquitecto Antonio Ubilla de Melo, las entradas se están vendiendo en la sede del club arachán.

Ubicada en la calle Batlle y Ordóñez 695, la sede de la institución melense será el punto de venta de los boletos que hoy se expenderán desde la hora 9:00 y hasta las 17:00.

El precio de las localidades es de $400 pesos para los hinchas locales (los socios ingresarán gratis) y $700 para la parcialidad de Peñarol.

Vale aclarar que los menores de hasta 11 años inclusive tendrán libre acceso a las tribunas del escenario.