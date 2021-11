Cerro Largo amenaza con ir al TAS si el fallo no le es favorable y el Clausura corre riesgo de ser aplazado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una nueva amenaza se cierne sobre el Torneo Clausura que, según lo que ocurra la semana que viene con el fallo del partido Cerro Largo-Nacional de la primera fecha, podría postergar su definición y con ella la del Campeonato Uruguayo. Ernesto Dehl, presidente del conjunto arachán, anunció que recurrirá al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) si el veredicto sale en contra de su club.

Nacional presentó el pedido de puntos por entender que el técnico Danielo Núñez, quien estaba suspendido, dio instrucciones a sus futbolistas vía telefónica en el entretiempo. Ya hubo una pronunciación y fue favorable a Cerro Largo, pero la institución tricolor apeló y el conjunto arachán recusó a tres de los integrantes de la Comisión de Apelaciones.

"El fútbol no puede continuar así. El fallo lo van a resolver dos socios palquistas de Nacional y uno que está vinculado a la directiva del club. Lo más justo era que dieran un paso al costado", expresó Dehl al programa Tirando Paredes (1010 AM) haciendo referencia a Rodolfo Ponce de León, Álvaro da Silva y Fernando Aguirre, luego que la Comisión de Apelaciones le negara a Cerro Largo la recusación que planteó su club contra esos tres miembros.

“Si lees el estatuto de Nacional, un artículo habla de la lealtad. En este caso el principio de lealtad le quita la neutralidad y objetividad a cualquier persona, pero se entendió que existe jurisprudencia y que esos miembros, cuando fueron elegidos como integrantes del Tribunal de Apelaciones, ya eran socios de Nacional. Y otro de ellos está vinculado a un estudio jurídico donde está Ramiro Olmos, que son hinchas de Nacional”, había indicado Dehl a VTV el lunes previo al duelo con el aurinegro.

El conocimiento del nuevo fallo sobre a quién le pertenecerán finalmente los puntos estaba previsto para este lunes o martes, pero aún no se da dado a conocer y Dehl tira toda la presión sobre la mesa. “No puede pasar de la próxima semana. Si no sale favorable tenemos que pagar 60.000 francos suizos y presentarnos al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), pero si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Y no sé qué va a pasar porque las decisiones demoran tres o cuatro meses. ¿Y quién clasifica a las copas? Porque un punto más te puede poner en la Libertadores y uno menos en la Sudamericana. ¿Qué va a pasar? Lo único que sé es que va a seguir todo muy parecido mientras no cambiemos el fútbol. Por eso pedimos una Liga, para ser nosotros los dueños de nuestro propio destino”.

"Este es el campeonato donde se juega sin reglas, hay una anarquía total, hay que paralizar de una vez el fútbol y este es el momento. No podemos seguir así. Si el fallo es negativo vamos a saltar y vamos a ir al TAS porque desde el punto de vista jurídico nos asiste la razón. Sabemos que hay muchos intereses políticos en juego como los hay en toda la AUF. El único camino es el que Alonso no puede recorrer porque pierde su cuota de poder y es la Liga de los clubes", sostuvo de manera contundente el presidente de Cerro Largo a Tirando Paredes.

Cambio del partido Peñarol-Cerro Largo

"Una falta de respeto a la institución, a los jugadores, al trabajo de los técnicos y directivos en cuanto a la planificación. Fue un gasto importante el venir, quedarnos luego de acordar con Rentistas jugar el lunes en el Capurro. Nadie se hizo cargo, sabemos que vino la decisión desde Bolivia (donde estaba la cúpula dirigencia de la AUF por el partido de la Selección), desde escritorios. Yo no voy contra Peñarol, ellos hacen su juego. El presidente de la AUF (Ignacio Alonso) fue el que solicitó la recusación. En el fútbol siempre hay presiones de todo tipo. Es un cargo muy importante para tener a una persona permeable. En el fútbol local no vemos una planificación", expresó Dehl esta mañana sobre el cambio de día del partido del viernes al lunes y remarcó la falta de organización.

"Alonso politizó a la Asociación Uruguaya de Fútbol, toda la AUF está politizada", sostuvo el titular arachán y luego agregó: "No respaldo para nada a Alonso como presidente de la AUF. Tengo una buena relación, pero me cansé. No hay ninguna planificación en el fútbol local. El señor (Jorge) Casales representa a los equipos, pero entre comillas. Ahora están definiendo el nuevo entrenador de la selección y ni nos consultó, que somos la base del fútbol uruguayo".