La Celeste a la distancia: Diego Godin mostró cómo alentó desde su casa

Diego Godin no pudo ir a los amistosos de preparación para el Mundial de Qatar 2022, pero eso no quiere decir que no alienta a sus compañeros. Así lo dejó claro en sus historias de Instagram.

El capitán de la selección uruguaya está en Buenos Aires trabajando para recuperarse de una lesión que lo marginó de las canchas desde hace algunas semanas.

El jueves el defensa de Vélez Sarsfield reapareció en su cuenta de instagram entrenando. "Semanas con muchas horas de trabajo intenso y entrenamiento diario!!! Esfuerzo que seguro vale la pena cuando detrás hay pasión, deseo y muchísimas ganas de volver lo antes posible a hacer lo que más quiero!!!", escribió entusiasmado a la espera de su cuarto mundial, con 36 años.

Este viernes, el Faraón volvió a demostrar que está con la cabeza en la selección y compartió un mensaje: "Vamo arriba" y lo acompañó con un corazón azul y la bandera de Uruguay.