Tras el no de Cavani, Boca Juniors anunció la llegada de Sergio Romero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sergio Romero se convirtió en nuevo arquero de Boca Juniors, según anunció el club en sus redes sociales.

El jugador respondió afirmativamente este lunes a la propuesta que le hizo el Consejo de Fútbol presidido por Juan Román Riquelme y defenderá los colores azul y oro. A los 35 años, regresará al fútbol argentino luego de su última etapa en Venezia, de Italia. Firmará su contrato hasta fines de 2024.



Su llegada se da en un contexto en el que Riquelme y el Consejo estaban frustrados por la negativa de Edinson Cavani para ser refuerzo. El futbolista celeste había reactivado las negociaciones el viernes pasado al mediodía, pero el domingo finalmente rechazó la oferta.

MIRA TAMBIÉN Edinson Cavani y su frustrada llegada a Boca: el delantero contó por qué motivo no se dio

A las 19:15 horas, Romero finalizó la revisión médica y se dirigió a la Bombonera, donde será presentado y firmará el vínculo por escrito. “Estoy muy contento”, dijo al retirarse de la clínica donde se realizó los análisis. Todo se terminó resolviendo muy rápido.



En la conferencia de prensa posterior, añadió: "Uno tiene que pensar muy bien cuando tiene la posibilidad de venir a jugar a una institución como Boca. Estoy contento con la posibilidad que me dieron. Es un paso adelante en mi carrera".

Su primera aparición en los medios argentinos había sido hace 12 días, cuando en Boca todavía se esperaba –con cierto optimismo- que Agustín Rossi contestara afirmativamente la propuesta de la directiva para renovar el vínculo que vence en junio de 2023. Romero estaba cerca del club, pero a distancia: se entrenaba en las instalaciones de Racing (club en donde surgió), en el predio Tita. El rumor venía instalado hace semanas.



El propio Romero había dicho hace unos años que “si no se daba su regreso a Racing, seguramente su vuelta a la Argentina podría ser en Boca”. Entonces, al tomar contacto con los medios nacionales desde Avellaneda, saltó rápidamente la curiosidad periodística de conocer si se había contactado con la entidad xeneize en medio de su búsqueda por encontrar un nuevo club en su carrera. Boca tenía tiempo para cerrar el pase hasta este lunes a las 20 horas.

El pasado jueves el arquero argentino estuvo en el predio que la institución tiene en Ezeiza, conociendo las instalaciones y charlando con Riquelme y los integrantes del Consejo de Fútbol. No solo eso: también se llevó una carpeta con un borrador de un posible contrato. Se sabía que las voluntades del arquero eran seguir jugando en Europa, pero algo cambió. A tal punto que volvió dos días después para seguir charlando sobre su posible arribo.



¿Qué cambió en el escenario? Que Rossi decidió no renovar, por lo que ya dejaba de ser intocable para la dirigencia de Boca, y que en Racing no lo necesitaban ahora a Romero: Fernando Gago cuenta con el experimentado Gabriel Arias y Gastón Chila Gómez, que volvió a ser figura en el empate de este fin de semana con Barracas Central 0-0.

El golero atajó 196 partidos en la selección de Argentina y fue subcampeón del Mundo en Brasil 2014. Se destacó en los penales de las semifinales ante Países Bajos para que la selección de Alejandro Sabella llegara a la final. Tuvo repercusión mundial la arenga de Javier Mascherano, hoy director técnico de la selección albiceleste Sub 20 que venció a Uruguay en el Torneo de L'Alcudia, cuando motivó al arquero con la frase: “Hoy te convertís en héroe”.



Es el tercer refuerzo de Boca en el actual mercado de pases, luego de las incorporaciones de Martín Payero y Facundo Roncaglia.