Catar 2022: ¿cómo se van a definir los 12 cupos que quedan para el Mundial?

Con Uruguay ya clasificado a la máxima cita del fútbol a nivel de selecciones, más de uno empezó a imaginar cómo podría ser el grupo en Catar 2022. ¿Será el de la muerte? ¿Será el del local? ¿Tendrá al último campeón? Lo cierto es que para eso también será importante saber quiénes serán los 12 equipos que restan por alcanzar su cupo.

Hasta el momento, así está el camino continente por continente a la espera de poder sellar su pasaje a la próxima Copa del Mundo.

Europa

Festejo de Lewandowski en uno de los goles ante Lituania. Foto: Reuters

Con Italia, el campeón de Europa, eliminado de la lucha por la clasificación al Mundial, son siete las selecciones que todavía tienen chance de avanzar al Mundial por intermedio del repechaje continental.

A la espera del choque entre Escocia y Ucrania, que se disputará en junio por el conflicto con Rusia que vive éste último, está Gales que ya avanzó a la final de la Llave 1.

La Llave 2 se definirá mañana desde las 15:45 (hora de Uruguay) en el duelo que disputarán Polonia y Suecia, mientras que la Llave 3 la definirán Portugal y Macedonia del Norte en un encuentro que también será mañana y a la misma hora.

Por el Viejo Continente ya tienen su lugar asegurado en la Copa del Mundo selecciones de la talla de Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos.

Asia

Bruno Fornaroli en su debut con la selección de Australia. Foto: @Socceroos.

Una de las Eliminatorias más importantes para Conmebol teniendo en cuenta que el repechaje será con el mejor tercero de dicho continente.

Corea del Sur, Irán, Japón y Arabia Saudita ya tienen su lugar asegurado y solo resta uno.

Australia, con Bruno Fornaroli en el plantel, ya sabe que disputará la final por el repechaje aunque todavía no sabe contra quién lo jugará y ese misterio recién se despejará mañana.

Emiratos Árabes Unidos (9 puntos), Irak (8) y Líbano (6) son las tres selecciones que luchan por ese tercer lugar y por lo tanto enfrentar a los Socceroos.

Corea del Sur (10:45), Siria (10:45) e Irán (8:30) serán los respectivos rivales de quienes buscarán acceder a la última fase de las Eliminatorias asiática y ganarse la chance de enfrentar al quinto de Sudamérica en la repesca.

África

Salah y Mané, compañeros en Liverpool, frente a frente en el Egipto-Senegal. Foto: AFP

El continente africano vive la última fase de clasificación a la Copa del Mundo. Comenzaron 53 selecciones y hoy solo quedan 10 y de ellas, la mitad se quedará con uno de los cinco cupos que otorga la Eliminatoria rumbo a Catar 2022.

Mañana se disputarán los cinco partidos de vuelta que terminarán de definir quiénes serán los equipos privilegiados, luego de choques de ida muy parejos y en los que las diferencias, en los que hubo, fueron realmente mínimas.

Mañana desde las 14:00 se medirán Nigeria y Ghana tras el duelo de ida que terminó en empate sin goles, mientras que a la misma hora jugarán Senegal y Egipto, luego de que los Faraones se impusieran como locales por 1-0.

A partir de las 16:30 se disputarán los encuentros de vuelta de las tres llaves restantes donde Argelia buscará defender de local el 1-0 que obtuvo como visitante ante Camerún, Túnez buscará hacer lo propio tras la victoria por 1-0 en Malí, mientras que Marruecos y Congo intentarán romper la paridad en los 90 minutos tras el 1-1 de la ida disputado en suelo congoleño.La ecuación es sencilla: ganar el global para estar en Catar 2022.

Oceanía

Es el único continente que no tiene clasificación directa la Copa del Mundo. Su 0.5 cupo para el Mundial obliga a que el mejor de las Eliminatorias tenga que disputar de todas maneras un repechaje para intentar avanzar al certamen mundialista que en este caso será contra el cuarto mejor clasificado de Concacaf.

Concacaf

El festejo de gol de Canadá. Foto: AFP.

Canadá, líder del grupo clasificatorio de Jamaica, se impuso 4-0 ante este rival y confirmó su presencia en un Mundial luego de 36 años. Si bien les bastaba con un empate para clasificar, golearon con el aporte en el marcador de Larin, Buchanan, Hoilett y Mariappa (en contra). A pesar de no contar con Alphonso Davis, su máxima figura, que aún continúa en recuperación tras la afección cardíaca que le produjo el covid-19, de todas formas logró confirmar con creces su favoritismo. De esta manera Los Rojos lograron una hazaña ya que en Catar 2022 tendrán su segunda experiencia en el máximo certamen futbolístico. La primera y única vez hasta el momento que disputaron ese certamen fue en el Mundial de México de 1986.

En aquella ocasión le tocó compartir el grupo C junto con Francia, Hungría y la Unión Soviética. ¿Cómo le fue? Perdió los tres juegos que disputó y finalizó último en la clasificación con la particularidad de que dentro de ese plantel había algunos jugadores nacionalizados y 11 futbolistas que integraron la convocatoria a pesar de formar parte del fútbol indoor de Estados Unidos.

En tanto, Costa Rica venció 2-1 a El Salvador con goles de Contreras y Campbell y dio un paso importante en busca de clasificar ya que si Panamá no le gana a Estados Unidos, asegurará el repechaje. Además, igualó a México y a Estados Unidos con 22 puntos en el segundo lugar del octogonal final de Concacaf que brinda tres boletos directos a Catar.



Por su parte, México se impuso 1-0 ante Honduras con gol de Edson Álvarez y quedó a tan solo un paso de llegar a Catar. El elenco dirigido por Gerardo Martino llegó a 25 puntos con su victoria y está en la misma línea que Estados Unidos, aunque quedó por debajo por la diferencia de goles.

Por este motivo, si en la última fecha del octagonal final obtiene un triunfo o tan solo un empate asistirá de forma directa a la cita mundialista. Por su parte, Estados Unidos goleó 5-1 a Panamá con un partido excelente de Pulisic, que marcó un hat-trick. El resto de los goles del ganador los anotaron Arriola y Ferreira. Para la visita descontó Godoy.

Con este resultado, el conjunto norteamericano quedó segundo y se aseguró el repechaje, pero en la última jornada buscará sellar su clasificación directa a Catar 2022. En esta ocasión no lo obtuvo porque debía ganar y esperar que Costa Rica no venciera a El Salvador, pero eso no ocurrió.

La próxima jornada tendrán como rival a los ticos y buscarán sellar el boleto directo al Mundial en su visita al Estadio Nacional.

El sorteo es el viernes

El próximo viernes a las 13:00 (hora de Uruguay) se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo desde Doha, Catar. La particularidad que tendrá el de esta edición es que no contará con todas las selecciones. Faltará saber uno que se conocerá en el último repechaje continental de Europa y luego los que salgan de las repescas entre Conmebol-Asia y del encuentro entre Concacaf y Oceanía.

En Conmebol son tres por el cupo de repechaje

Luego de que se confirmara que Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay están clasificados de manera directa a la Copa del Mundo de Catar, solo resta definir qué selección intentará lograr el quinto puesto de las Eliminatorias y por ende un lugar en el repechaje ante el mejor tercero de Asia. Perú (21 puntos) es quien posee ese lugar hasta el momento, pero Colombia (20) lo sigue desde cerca y Chile (19) mantiene la ilusión de conseguirlo. Paraguay, Venezuela y Uruguay serán los rivales respectivamente aunque incaicos y trasandinos tienen a su favor que jugarán como locales.