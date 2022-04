"Una carrera que puede acabar en un negocio de 130 millones de euros": así ven en Portugal la posible venta de Darwin Núñez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Está claro que el nombre de Darwin Núñez será uno de los que más suene en el próximo mercado de pases. Los 33 goles en 39 partidos que lleva disputados en esta temporada no hacen más que llamar la atención y en Portugal ya hablan de un negocio millonario con el que Benfica ya se frota las manos.

De hecho su nuevo representante, Jorge Mendes, tendrá algunas reuniones en los próximos días con clubes de mucho renombre, según informó el medio portugués Record.

"Liverpool, Manchester United y Arsenal al frente del pelotón de una carrera que puede acabar en un negocio de 130 millones de euros", expresa el medio luso en referencia a lo que puede ocurrir con el artiguense.

Según consigna el medio del Viejo Continente, "Darwin es un pedido expreso de Erik Ten Hag, futuro entrenador de los Diablos Rojos. El neerlandés considera que el futbolista uruguayo encajará a la perfección en el fútbol inglés y puede ser una referencia para ayudar a colocar al club en el top".

De todas maneras, no descarta que "Arsenal está atento y Liverpool surge ahora en la puja tras las eliminatorias de Champions League que le permitió a Klopp verlo en acción". Cabe recordar que ante los Reds, el atacante uruguayo hizo dos goles, aunque "la operación dependerá de la salida de algún jugador como Origi o Salah".

No hay que perder de vista que otros clubes también lo siguen desde cerca ante posibles recambios en sus planteles. Manchester City si no puede contratar a Erling Haaland, Bayern Munich en el caso de que se vaya Robert Lewandowski, Barcelona si no puede hacerse con el propio Lewandowski y uno que llama mucho la atención: Atlético de Madrid como posible reemplazo de Luis Suárez.

El paso de los días y de las negociaciones, indicará a qué club recalará Darwin Núñez. Lo cierto es que en caso de que el negocio se cierre en 130 millones de euros se transformará en la venta más cara de la historia de la Liga de Portugal superando los 120 millones que pagó Atlético de Madrid por Joao Felix, también del Benfica.