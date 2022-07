¿Carneiro irá a Peñarol o al exterior? Esto respondió su representante Pablo Bentancur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El futuro de Gonzalo Carneiro, figura de Liverpool campeón del último Torneo Apertura, se definirá en estas horas. El delantero tiene una importante oferta del Cruz Azul de México, pero también es seguido por Peñarol.

"Es cierto que (Ignacio) Ruglio y (Pablo) Bengoechea hicieron un ofrecimiento muy fuerte en lo económico. El tema es que del otro lado está Diego Aguirre (DT de Cruz Azul) que lo conoce", dijo su representante, Pablo Bentancur, en "100%" Deporte (Sport 890).

El agente del jugador de 26 años remarcó que pusieron como "fecha límite" este miércoles para definir esta situación.



Bentancur explicó que "hay un acuerdo de palabra con Cruz Azul para Carneiro, pero hasta que no se cristalice" no puede "confirmar nada". "Yo no descarto ninguna posibilidad, también puede suceder que se quede en Liverpool", agregó.



"Vamos a esperar a ver hoy a ver qué pasa con Cruz Azul, hasta hoy esperamos. No es solamente plata, el jugador está bien, necesita estar bien", sumó.

Bentancur valoró que Liverpool fue quien le dio "una segunda oportunidad" a Carneiro cuando "nadie se la daba" a raíz del doping positivo que sufrió en Brasil en 2019 cuando defendía al São Paulo. "El jugador fue ofrecido a Nacional y Peñarol, pero quien le abrió los brazos fue Liverpool", indicó.



Carneiro tiene contrato hasta fin de año con Liverpool. Peñarol hasta el momento incorporó sumó a Nicolás Milesi, Yonatthan Rak y Kevin Méndez y ayer acordó de palabra con Brian Lozano. Todos ellos podrán empezar a defender al equipo a partir del Torneo Clausura.